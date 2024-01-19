郭一鳴：關於一簽多行問題的內部討論

中評社香港1月19日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，過去一年本港旅遊業﻿復甦步伐較慢，全年三千四百萬旅客，當中內地遊客占二千七百萬人次，而高峰期二○一八年的數字分別為六千五百一十五萬人次和五千一百零三萬人次。吸引更多內地遊客，是本港旅遊業﻿復甦的當務之急，有政黨獻策，建議特區政府爭取內地開放更多城市可來港自由行，以及恢復一簽多行措施，特首欣然接納，表示正與內地商討中。不過，旅遊業界有人卻指未見有“日日來港的需求”。日前筆者與多位朋友就此事有一番熱烈討論，頗有意思，不妨抄錄部分如下。



筆者：一簽多行最得益是水客，到時上水一帶可能再成為水客勝地。



傳媒人H：感覺不會，現在似乎兩地貨物品種和價格差異沒有那麼大。



筆者：內地遊客比以前少，主要原因不是來港簽證不方便，而是香港的吸引力不如以前。



傳媒人LW：拿內地遊客當股票，總想低買高賣。



筆者：香港購物優勢減弱，服務又差，酒店和飲食太貴。



傳媒人Z引述網上一篇“彭博記者留港四個月真心話，愛吃沾仔記游坪洲”（這名記者已經回到紐約，特別撰文大贊中環美食、離島美景，點名推介多間食肆、裁縫店、珠寶店，以及商場甚至行山路線）。“佢最推介中環沾仔記，形容餐廳成日要排隊、侍應態度粗魯、可能要搭枱。但一碗雙拼雲吞鯪魚球麵，就俘虜咗佢嘅胃，狂熱到每個禮拜至少幫襯一次，大贊一碗不到五美元，天堂！”



傳媒人Z繼續說：服務差確實是個問題。就說那個蓮×居，我某次去，非要拼枱也就算了，一坐下，阿伯侍應生把碗甩到你的桌面，我站起來就走，從那以後不再進這家店。



筆者：香港服務業整體水準下降，我經常接觸的士、飲食行業最明顯。

