陳家亮倡醫科學額增至四百人　紓人手不足

中大以過往報導拼出“THANK YOU DEAN CHEN”字樣，贈予即將卸任的陳家亮。（大公報） 中評社香港1月19日電／中大醫學院院長陳家亮將於1月31日卸任院長一職，由外科學系教授趙偉仁接任。陳家亮於昨日舉行傳媒茶敘，分享自己擔任中大醫學院院長11年來的心得體會，表示為看到學生和本地教授的成長而驕傲；陳家亮亦指，本港缺乏醫療人手，除卻“搶人才”，最可靠就是培養本地人才，如增加醫科學額至400人，中大也已做好準備。對於未來，陳家亮表示，計劃發展自身對醫療創科的興趣及理想，助力香港打造國際醫療創科中心。



月底卸任中大醫學院院長



大公報報導，陳家亮是首位擔任中大醫學院院長職位的中大醫學院畢業生，更是歷屆院長中任職最久的一位，帶領中大醫學院走過11年征程。回憶過往，陳家亮表示，最驕傲的是“看到人的成長”，不止自己的學生，更包括校內的同事，譬如盧煜明教授、莫樹錦教授等國際知名學者，“他們不是海外高薪請來的科研團隊，所有都是一路成長過來的、在校內進行研究的教授。”



本港缺乏足夠醫療人手，陳家亮表示，除了“搶人才”，最可靠的方法就是栽培本地人才。陳家亮直言，假如增加醫科學額至每年400人，相信中大在硬件和軟件上都已做好準備；他又稱，檢視全世界的各間大型醫學院，認為每年招收400名學生是合適的。陳家亮強調，增加學額不是問題，而是“要研究我們到底需要多少醫學生。”



盼助港打造國際醫療創科中心



醫科向來受到本港尖子青睞，陳家亮提示計劃讀醫科的學生，做醫生並非唯一出路，需要思考自己是否真正具有救死扶傷的心；而對於正在修讀或已經成為醫生的人，陳家亮則希望，不僅要儲備良好的醫學知識，更要學好做人。



展望未來，陳家亮笑言，自己此前在工作中“三杯咖啡踩足十八個鐘”，現在將準備好放假的心情；他更透露自己將在長達18個月的假期中，除了休息和鍛煉，會進一步進修及嘗試此前未能拓展的興趣及理想，例如自己對醫療創科很有興趣和理想。



陳家亮表示，自己計劃在未來進行創科科研，希望能夠助力香港打造國際醫療創科中心，推動相關知識轉移落地。陳家亮指，要成為國際醫療創科中心，首先應做好硬件上的配合，建立及完善龐大、系統化的醫療數據庫和生物樣本庫，從而吸引跨國藥廠來港進行新藥研發。