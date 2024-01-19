中國要顛覆現行國際秩序？駐歐盟大使發聲

中評社北京1月19日電／據中國駐歐洲使團消息，2024年1月18日，中國駐歐盟使團團長傅聰大使在歐洲知名媒體“歐盟動態”發表題為《用中歐夥伴的暖意融化變亂世界的寒冰》的署名文章。全文如下：



剛剛過去的2023年在中歐關係史上具有重要意義。這一年，我們迎來了中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，雙方領導人時隔3年首次舉行面對面會晤，引領中歐關係校准航向再出發。新年伊始，面對變亂交織的國際形勢，作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，中歐關係健康穩定發展不僅符合中歐雙方利益，更是國際社會普遍期待。



擔任中國駐歐盟大使一年多來，我最深切的一個感受就是，中歐關係要發展好，正確認知是基礎中的基礎。錯誤的認知必然帶來雙方關係失焦、失穩、失衡。在同各界交往過程中，我發現歐洲朋友在對華認知上存在很多誤區，兩個問題值得反思。



第一，中國是要顛覆現行國際秩序嗎？實際情況恰恰相反，中國是現行國際秩序的創建者、受益者，更是維護者。當前，世界多極化正加速演進，與此同時，全球地緣競爭日趨激烈，冷戰思維沉渣泛起，霸權霸道霸凌行徑依然危害深重。中國主張“平等有序的世界多極化”，就是要堅持大小國家一律平等，反對霸權主義和強權政治，順應廣大發展中國家群體性崛起的現實，賦予他們更多的發言權和代表性，改革完善全球治理。我們主張推進有序多極化，呼籲各國共同恪守聯合國憲章宗旨和原則，共同堅持普遍認同的國際關係基本準則，踐行真正的多邊主義，確保多極化進程總體穩定和具有建設性。這絕非“另起爐灶”，而是推動現行國際秩序行穩致遠的必要之舉。恰恰是個別西方大國在多極化進程中貪戀霸權，千方百計維護霸權，開歷史倒車。破壞國際秩序的帽子應當由他們來戴，扣不到中國頭上。



第二，中國是要在經濟上搞“一家獨大”“贏者通吃”嗎？答案自然是否定的。去過中國的朋友都知道，新年之際， 中國人之間相互拜年常說的一句話就是，恭喜發財。雖然只是一句祝福的話，但反映出中國傳統文化中追求共同發展、共同富裕的思想。改革開放以來，中國積極加入經濟全球化，既從中受益，更用自身發展來反哺世界。中國經濟每增長1個百分點，帶動其他經濟體的產出水平平均提高0.3個百分點，包括歐洲國家在內的世界各國都搭乘了中國發展的快車。當前，一些國家對華構築“小院高墻”、鼓噪“去風險”，實則阻礙中國為世界發展貢獻紅利，損人而不利己。中國主張“普惠包容的經濟全球化”，就是要順應各國普遍要求，解決好資源全球配置不均衡造成的發展失衡問題，使經濟全球化紅利更好地被分享，最大限度實現共贏和多贏。中國將不遺餘力推進高質量發展和高水平開放，用自身經濟發展的曙光衝破“逆全球化”的陰霾，持續助力世界經濟復甦。