2023年我國餐飲收入超5萬億元！

中評社北京1月19日電／據新華社報導，民以食為天。不論是電瓶車上載滿的外賣、當代“打工人”的標配咖啡＋奶茶，還是“香”飄海內外的火鍋、快餐……令人著迷的“舌尖”美食離不開一個字——“吃”。



吃，看似事小，卻也實力了得。



最新數據顯示，2023年中國餐飲收入首次突破5萬億元大關，創歷史新高。隨著餐飲住宿等接觸型、聚集型消費較快回暖，消費重新成為經濟增長的主動力。



堂食暫停、流水大減、成本上漲……多重壓力一度讓這個最能體現人間煙火氣的行業在疫情期間遭遇困境：從2019年的4.67萬億元到2023年的5.29萬億元，餐飲收入幾經波動。



餐飲業如何“挺”過來？怎樣“煥”新顔？



從烘焙、茶飲、預制菜到遠程選餐、在線下單；從低脂、輕食到“餐飲＋旅遊”“餐飲＋展演”“餐飲＋IP”……多變的環境下，創新的步伐不變，老百姓的美味“清單”在多元業態、智能服務、健康品類和更具創意中質感十足。



中國飯店協會發布的報告顯示，2022年，不少省份烘焙、茶飲等新興業態的門店營收均實現兩位數同比增長。



在這個以個體工商戶為主力軍的行業里，萬千經營主體的攜手前行支撐中國餐飲業迎來又一個春天。數據顯示，2023年，全國共註冊餐飲單位超410萬家，個體工商戶占比超八成。



餐飲業一頭連著“嘴巴”，一頭連著“泥巴”，在“糧頭食尾”“農頭工尾”里都可以見到它的身影。



一塊饃、一碗面、一盤菜……伴隨田間地頭的農副產品進城、入店、上桌，農戶的“錢袋子”鼓起來，好日子“火”起來。



餐飲業能夠激發多少就業活力？



以一家餐廳為例，除了廚師、服務員，還涉及採購、運輸、市場營銷、策劃、菜品研發等多個工種。報告顯示，平均每10平方米餐廳營業面積就可以解決一個就業崗位。我國餐飲業直接就業人員已近3000萬。



餐飲業的撬動力有多大？



上承原料供應、農業發展，下接社會就業、內需消費。2023年，餐飲業帶動農副食材、食品加工業等相關產業約2萬億元營收，推動我國經濟回升向好。



有人說，世間唯愛與美食不可辜負。飲食是生活必需，也是文化傳承。經歷風雨，讓我們對飲食文化有了更深的共情。



魯、川、粵、蘇、閩、浙、湘、徽八大菜系，麻、辣、咸、鮮、香、甜應有盡有，螺螄粉、功夫茶、潮州菜、沙縣小吃等國潮美食名片……豐富多元的餐飲文化流露出人們對生活的熱愛，一道道中華料理、一款款融合菜肴吃出了人氣，也提振了消費。