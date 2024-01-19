盧秀燕支持“立院”韓江配　不談藍白合

國民黨台中市長盧秀燕19日出席“西屯親子館暨公設民營西屯何安托嬰中心開幕典禮”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月19日電（記者 方敬為）針對中國國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜宣布搭檔藍委江啟臣參選“立院”正副院長。國民黨台中市長盧秀燕今天表示，“韓江配”是代表中南部的組合，她身為台中市長，個人表示支持，可望替中部區域發展有所助益。至於藍營自推正副院長，是否影響藍白合作？盧秀燕則以上班不談政治議題為由，拒絕回應。



韓國瑜18日宣布搭檔江啟臣投入“立院”正副院長選舉，但保留在野合作空間，只要台灣民眾黨願意推出人選與韓搭檔，江啟臣就會退出。盧秀燕19日上午出席“西屯親子館暨公設民營西屯何安托嬰中心開幕典禮”，對韓江配議題受訪，作以上表示。



盧秀燕說，她當過六屆“立法委員”，所以很清楚知道“立院”正、副院長人選非常重要。至少要滿足兩個條件，首先，正副院長一定要能公平主持議事，這是最重要的一點。其次是，一定要以人為本，無論是審理預算或是法案，必須以人為本，才能符合百姓大眾的需求。相信國民黨韓江配會是絕佳人選。



盧秀燕提到，當然她站在以中部為立場的出發點，為了中部的發展，為了讓中部得到更多的重視與資源配置，她個人是支持“韓江配”。韓國瑜在南部耕耘、江啟臣則是台中的區域“立委”，對於兩人搭檔樂觀其成、樂見“啟臣”，相信韓江配對於中部地區發展有所助益。



媒體追問，國民黨自推正副院長人選，是否影響藍白合作？盧秀燕回應，她在上班時間一貫不回答政治議題，謝謝。