推動金融高質量發展、建設金融強國

中評社北京1月19日電／據人民日報報導，金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分。在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上，習近平總書記深入闡釋建設金融強國的目標任務、實踐要求等重大問題，強調“建設金融強國需要長期努力，久久為功”“必須加快構建中國特色現代金融體系”。



金融活，經濟活；金融穩，經濟穩。黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我國金融事業發展取得新的重大成就，金融業保持快速發展，金融改革開放有序推進，金融產品日益豐富，金融服務普惠性增強，金融監管得到加強和改進，金融服務經濟高質量發展的能力和效率大幅提升，金融在促進經濟平穩健康發展、支持打贏脫貧攻堅戰、滿足人民群眾金融服務需求等方面發揮了重要支撐作用，為如期全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標作出了重要貢獻。當前，我國已成為重要的世界金融大國，擁有全球最大的銀行體系，第二大保險、股票和債券市場，外匯儲備規模穩居世界第一，普惠金融走在世界前列，經濟社會發展和人民群眾日益增長的金融需求不斷滿足，金融已經成為推動經濟社會發展的重要力量。



中央金融工作會議明確提出加快建設金融強國的目標，這是黨中央立足中國式現代化建設全局作出的戰略部署。在這次專題研討班開班式上，習近平總書記對金融強國作出了深入闡釋：“金融強國應當基於強大的經濟基礎，具有領先世界的經濟實力、科技實力和綜合國力，同時具備一系列關鍵核心金融要素，即：擁有強大的貨幣、強大的中央銀行、強大的金融機構、強大的國際金融中心、強大的金融監管、強大的金融人才隊伍。”這為在新征程上推動金融高質量發展、建設金融強國進一步明確了戰略任務、指明了前進方向。我們要切實提高政治站位，胸懷“國之大者”，強化使命擔當，正確認識我國金融發展面臨的形勢任務，不斷增強做好金融工作的責任感和使命感，以更加堅決的態度、更加自覺的行動、更加有力的舉措扎實推進金融強國建設，堅定不移把黨中央決策部署落到實處。



“秉綱而目自張，執本而末自從。”習近平總書記圍繞加快構建中國特色現代金融體系作出重要部署，強調“建立健全科學穩健的金融調控體系、結構合理的金融市場體系、分工協作的金融機構體系、完備有效的金融監管體系、多樣化專業性的金融產品和服務體系、自主可控安全高效的金融基礎設施體系”，這深刻揭示了建設金融強國的內在要求、實踐路徑和主攻方向。我們要把思想和行動統一到習近平總書記重要講話精神上來，認真落實中央經濟工作會議和中央金融工作會議的各項決策部署。要著力營造良好的貨幣金融環境，切實加強對重大戰略、重點領域和薄弱環節的優質金融服務，始終保持貨幣政策的穩健性，優化資金供給結構，提高資金使用效率，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章。要著力打造現代金融機構和市場體系，疏通資金進入實體經濟的渠道，優化融資結構，打造規則統一、監管協同的金融市場，完善中國特色現代金融企業制度。要切實提高金融監管有效性，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管。



金融高質量發展關係中國式現代化建設全局，加快建設金融強國使命在肩、責任重大。大道至簡、實幹為要。更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，錨定既定目標、保持戰略定力，真抓實幹、埋頭苦幹，久久為功、善作善成，我們就一定能推動中國特色金融發展之路越走越寬廣，以金融高質量發展助力強國建設、民族復興偉業。