中評社北京1月19日電／據光明日報報導，習近平總書記在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上發表重要講話強調，中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合我國國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別。我們要堅定自信，在實踐中繼續探索完善，使這條路越走越寬廣。習近平總書記從黨和國家事業發展全局戰略高度，深刻闡述了推動我國金融高質量發展的一系列重大理論和實踐問題，立足高遠、視野宏闊、思想深邃、內涵豐富，對於全黨正確認識我國金融發展面臨的形勢任務，深化對金融工作本質規律和發展道路的認識具有重要意義，為我們堅定不移走好中國特色金融發展之路提供了重要遵循。



堅定不移走中國特色金融發展之路，推動我國金融高質量發展是新時代做好金融工作的總要求。要深刻把握金融服務實體經濟這個根本宗旨，突出高質量發展這個新時代的硬道理，堅持經濟和金融一盤棋思想，從經濟和金融的互動關係中把握金融高質量發展的重點和關鍵，加快建設金融強國。



著力打造關鍵核心金融要素。立足“兩個大局”，從國家戰略層面打造強大的貨幣、強大的中央銀行、強大的金融機構、強大的國際金融中心、強大的金融監管、強大的金融人才隊伍，這是推動我國金融高質量發展、實現由大變強的必由之路。強大的貨幣是國家實力的集中體現，要穩慎扎實推進人民幣國際化，推動人民幣從貿易結算功能加快向投資儲備功能拓展。強大的中央銀行和金融監管是提升金融治理效能、維護金融穩定、加強國際宏觀政策對話協調的關鍵所在，要加快現代中央銀行制度建設，全面加強金融監管，著力推進金融治理現代化。強大的金融機構和國際金融中心是市場化金融業務的承載主體和平台，發揮著融通資金、配置資源、分散風險等功能，要著力打造具有國際一流競爭力的金融機構和國際金融中心，提升我國在國際金融領域的影響力和定價權。強大的金融人才隊伍是金融高質量發展的要素保障，要加快培育高端金融專業人才，鍛造忠誠乾淨擔當的高素質專業化金融幹部隊伍。



關鍵核心金融要素的形成有賴於金融體系的深度和厚度，這要求加快構建中國特色現代金融體系，建立健全科學穩健的金融調控體系、結構合理的金融市場體系、分工協作的金融機構體系、完備有效的金融監管體系、多樣化專業性的金融產品和服務體系、自主可控安全高效的金融基礎設施體系。深化金融供給側結構性改革和擴大金融高水平雙向開放，是釋放金融發展內生動力的關鍵著力點。按照機構性質和定位推動金融機構改革發展，使各類金融機構在規模、結構、區域布局上更加合理。深化金融市場改革，扎實推動建設中國特色現代資本市場政策框架落地實施。以制度型開放為重點推進金融高水平對外開放，提升跨境投融資便利化水平。



著力防範化解金融風險。防控風險是金融工作的永恒主題。要把主動防範化解金融風險特別是系統性風險放在更加重要的位置，全面加強金融監管，以科學、有效、有力的金融監管不斷增強金融發展的安全性。加快構建全覆蓋的金融監管體制機制，重點強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管。嚴把准入關，切實做到管合法更要管非法，管行業必須管風險，建立跨機構監管和跨市場協同的標準與機制，防止監管套利和規避監管行為，堅持“實質重於形式”原則，強化以保護金融消費者和投資者合法權益為核心的行為監管，圍繞金融機構全周期、金融風險全過程、金融業務全鏈條強化穿透式監管、持續監管。加強央地監管協同，強化監管問責，提升聯動效能。同時，加快建立市場化法治化風險處置機制。健全風險源頭防控機制和市場化風險處置和救助流程。加強金融法治建設，及時推進金融重點領域和新興領域立法，為金融業發展保駕護航。



加強黨中央的集中統一領導。堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，是中國特色金融發展之路的獨特優勢，也是做好金融工作的根本保證。要深刻理解領會中國特色金融發展之路的深刻內涵及貫穿其中的立場、觀點、方法，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，切實把准金融工作的正確政治方向和發展導向。把加強黨的領導貫穿於金融工作的全過程、各方面，堅決、高效落實黨中央的重大決策部署，不斷完善黨領導金融工作的體制機制，把黨的領導這一制度優勢轉化為金融治理效能。



金融是國家核心競爭力的重要組成部分，金融高質量發展關係中國式現代化建設全局。讓我們不斷深化對金融工作本質規律和發展道路的認識，全面增強金融工作本領和風險應對能力，不折不扣落實好黨中央關於全面加強金融監管、完善金融體制、優化金融服務、防範化解風險的工作部署，形成全國一盤棋的金融工作新格局，堅定不移走中國特色金融發展之路，加快建設金融強國。