中評社北京1月19日電／據經濟日報報導，2023年中央農村工作會議強調，推進中國式現代化，必須堅持不懈夯實農業基礎，推進鄉村全面振興。過去的一年，是貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是加快建設農業強國的起步之年，也是農業農村各項事業取得豐碩成果的一年。本報告回顧了2023年我國農業農村發展情況，並對2024年發展趨勢進行預測。



農業農村發展穩中有進



過去的一年，各級部門和廣大人民群眾全面落實黨中央、國務院決策部署，農業農村領域成績顯著，保持了農業農村發展穩中有進的勢頭，為加快建設農業強國、推進鄉村全面振興奠定了堅實基礎。



第一，農業經濟穩中有增，農民增收速度不減。



農業經濟繼續呈現穩中有增態勢，經濟社會穩定發展基礎牢固。2023年，第一產業增加值89755億元，按不變價格計算，比上期增長4．1％，占全年國內生產總值1260582億元的7．12％。2023年前三季度，農林牧漁業總產值100974．7億元，其中農業總產值53685．5億元，牧業總產值26818．6億元，漁業總產值10442．8億元。農業基本盤扎實穩固。



農村居民收入持續穩定增長，增速繼續快於城鎮居民。2023年，農村居民人均可支配收入21691元，比上年同期名義增長7．7％，實際增長7．6％，較GDP增速快2．4個百分點，名義和實際增速分別快於城鎮居民2．6個和2．8個百分點；城鄉居民人均可支配收入之比為2．39，比上年同期減少0．06，城鄉居民收入差距繼續縮小。



第二，糧食再獲豐收，大豆油料擴種成果顯著。



全國糧食產量實現“二十連豐”。2023年全國糧食生產再創歷史新高，產量連續9年穩定在1．3萬億斤以上，達13908．2億斤，比上年增加177．6億斤，增長1．3％。全國31個省（區、市）中，27個實現增產。其中，新疆糧食增產61．1億斤，山東、吉林、四川、遼寧、內蒙古、安徽、湖南等糧食增產達到或超過10億斤。



大豆油料擴種行動穩步推進。2023年，實現大豆播種面積1．57億畝，比上年增加345．1萬畝，增長2．2％，連續2年穩定在1．5億畝以上；加大大豆玉米帶狀復合種植的支持力度，示範面積達2000萬畝，比上年增加500萬畝左右。全年大豆產量416．8億斤，比上年增加11．2億斤，增長2．8％。油菜面積、產量均實現增長，花生、油葵等油料作物也呈現穩產態勢。



第三，農產品國內市場價格穩中有降，國際貿易緩中有升。



農產品價格穩中有降。2023年前三季度，農產品生產者價格指數分別為101．2、99．6、96．2，全國農產品生產者價格總水平比上期下降0．8％。分類別來看，農業產品和漁業產品價格總水平均比上期下降0．5％，林業產品價格下降4．1％，畜牧業產品價格下降3．9％。



生豬和蔬菜價格不同程度下降。生豬價格2023年一季度上漲8．3％，二季度持平，三季度下跌21．5％；前三季度，活牛、活羊價格也均呈現下降態勢。蔬菜價格降幅明顯，前三季度，蔬菜生產者價格指數分別為96．3、98．8和95．1。2023年11月以來，蔬菜價格有所回升，12月份全國菜籃子指數為123．32，國家發展改革委監測的15種蔬菜全國平均零售價為6．94元／公斤，仍低於上年同期水平。



主要飼料原料價格也呈下降態勢。2023年豆粕期貨平均開盤價為4082．68元／噸，比2022年下降4．87％；玉米期貨平均開盤價為2683．23元／噸，比2022年下降3．47％。



國際農產品市場供需關係有所改善。隨著全球經濟逐步復甦，2023年，我國農產品進出口金額達3330．3億美元，比上期增長0．04％。其中，出口金額989．3億美元，增長0．9％，進口金額2341．1億美元，減少0．3％。貿易逆差1351．8億美元，比上期減少1．2％。總體來看，與上年相比，我國農產品貿易情況波動不大。



根據海關數據，2023年，我國累計進口糧食接近1．62億噸，比上年增長11．7％；其中進口大豆9940．9萬噸，比上年增長11．4％。1月至11月，進口玉米2218萬噸，比上期增加12．3％；進口大麥967萬噸，比上期增加83％；進口小麥1149萬噸，比上期增長29．4％。進口明顯下降的也有，稻穀及大米減少58．4％、高粱減少51．5％。



部分大宗農產品進口來源結構有所變化。大豆進口格局較為穩定，自加拿大進口大豆的金額增長，自美國和巴西進口大豆的金額變化較小。2023年1月至11月，自美國、巴西和烏克蘭三大進口來源地進口玉米的金額占總金額93％。從巴西進口玉米的金額大幅增長，到2023年11月，進口額28．36億美元，已超美國躍居第一。



第四，農田水利基建保障有力，農業生產技術不斷突破。



農田建設工作高效推進。積極推進新建、改造提升高標準農田，加強耕地保護，統籌發展高效節水灌溉等農田建設工作，多地提前完成當年建設任務，為糧食持續增產豐收提供了有力保障。



黑土地保護工作成效顯著。2023年，吉林省黑土地保護性耕作面積3300萬畝以上，實現5年翻一番。黑土地面積最廣的黑龍江省以積極的金融政策支持黑土地保護，截至11月底，全省黑土地保護類貸款餘額509．34億元，比上期增長42．3％。



水利工程建設全面提速。2023年全年完成水利建設投資11996億元，較上年增長10．1％。農業水利方面，大力推進灌排設施工程建設和管理提升，截至11月底，全國農田累計灌溉供水3000多億立方米，保障了農田灌溉用水，助力糧食豐產豐收。



農業關鍵核心技術攻關不斷突破。生物育種產業化步伐加速推進，種業振興行動階段性成效明顯。農業種質資源普查行動經過3年努力，全國新收集農作物、畜禽、水產資源約53萬份；216個農作物制種基地縣、300個種畜禽場站、91個水產原良種場積極推進良種繁育，供種保障率達75％以上。2023年，我國自主培育的高產蛋雞、白羽肉雞種雞首次走出國門。



農業科技創新能力穩步提升。農業科技進步貢獻率超63％，物聯網、大數據等在農業中加快應用。先進適用農機裝備水平不斷提升，裝有北鬥定位作業終端的農機裝備達220萬台（套）。農作物耕種收綜合機械化率超73％，主糧作物收穫已基本實現機械化。



第五，外出務工恢復增長，防止返貧成效顯著。



農民外出務工人數保持增長。2023年外出農民工人數達17658萬人，比上年同期增長2．7％。全年農民工總量29753萬人，比上年增長0．6％。越來越多農民工選擇在中西部地區及縣域內就業。2022年以來，流向中部和西部地區的農民工人數增長幅度已高於東部地區和東北地區。



返貧致貧風險持續降低。防止返貧是全面推進鄉村振興的底線任務，截至2023年10月底，中西部地區累計識別納入監測對象的62．8％已消除返貧風險；全國脫貧人口（含防止返貧監測對象）務工規模達3298．25萬人，超過2023年度目標任務279．08萬人。中央財政繼續將鞏固拓展脫貧攻堅成果、銜接推進鄉村全面振興作為重點，銜接資金用於產業發展的比重達60％。為擴展就業空間，各地以鄉村振興重點幫扶縣和易地扶貧搬遷安置區為核心，引進適合當地群眾就業需求的勞動密集型、生態友好型項目或企業，保證了脫貧人口的就業機會。



第六，鄉村產業步入快車道，人居環境明顯改善。



農村新產業新業態持續快速發展。2023年農村地區物流業務量逐漸恢復，農村電商物流業務量指數基本都超過2022年同期水平。鄉村直播電商等新業態已初步具備較為成熟的商業模式。2023年前三季度，全國農村網絡零售額達1．7萬億元，增長12．2％。鄉村休閑旅遊穩步恢復，2023年有256個村落入選中國美麗休閑鄉村。至此，全國美麗休閑鄉村達1953個。



2023年6月，農業產業化國家重點龍頭企業採購經理指數為54．2％，9月增至62．8％，表明企業信心增強。農產品加工業穩步發展，農副食品加工業從6月開始反彈，規模以上農副食品加工業增加值在2023年實現總體正增長。



生態宜居美麗鄉村建設取得顯著成效。全國農村衛生廁所普及率在2022年已超73％，隨著“廁所革命”推進，2023年西部地區的重慶、陝西等衛生廁所普及率超80％；各地大力推進“戶分類、村收集、鎮（鄉）轉運、縣處理”的垃圾分類收運和處置體系建設，農村生活垃圾進行收運處理的行政村比例超90％；結合農業綠色發展，農業面源污染治理取得積極成效，畜禽糞污綜合利用率達78．3％，秸秆綜合利用率超88％，農膜回收率穩定在80％以上。



2024發展勢頭穩中向好



結合2012年至2022年三次產業就業人數、全社會固定資產投資及農民工就業情況，並根據多部門的投入產出結構，建立預測模型。綜合考慮國內外經濟發展環境，尤其是國內近十年的經濟發展情況，設定不同的模擬方案對報告結果進行簡單平均，預測2024年中國農業農村經濟、居民收入和支出情況趨勢如下。



在經濟增長速度與2023年大致持平的情況下，農業對國內生產總值增長拉動將達到0．5個百分點。農業附加值持續增長，預計農業附加值增長速度為7．9％，高於國內生產總值增長速度。另外，以主要農產品為原料的加工產業（穀物磨製品、飼料加工品、植物油加工品、糖料及糖製品、肉類加工品、水產品加工品、蔬菜水果加工品、乳製品、茶葉等）附加值將繼續增長，增長速度為5．5％，占國內生產總值1．96％；農業及其相關產品附加值占國內生產總值的比重將增加0．15個百分點。



受地緣政治、資源約束等影響，全球農產品貿易可能存在不確定性，預計2024年我國農產品貿易額達3420億美元，同比增長2．4％，農產品出口乏力，出口額1000億美元，同比增長1．6％；農產品進口額為2420億美元，同比增長4．7％；農產品貿易逆差為1420億美元，同比增長7％；食用油籽、食用植物油和畜產品進口額占國內農產品進口額的比重將超60％，食用油籽進口量或將繼續下降，水產品進口比重進一步增加。



我國城鄉居民可支配收入持續增加，預計2024年居民可支配收入將增長8．3％。其中，城鎮居民和農村居民可支配收入將分別增長7．06％和9．0％。居民人均消費支出保持增長態勢，預計2024年居民人均消費支出將增長7．09％；城鎮居民和農村居民平均消費支出將分別增長5．77％和8．45％。



助力農業農村優先發展



2024年是實施“十四五”規劃的關鍵之年，要多措並舉，繼續確保糧食豐產、農民顯著增收、農村和諧穩定，學習運用“千萬工程”蘊含的發展理念、工作方法等，推進鄉村全面振興不斷取得實質性進展、階段性成果。



完善農業支持和保險體系，保護農民種糧積極性。保證農民種糧積極性是實現糧食安全的根本，要盡早釋放農業補貼信號，穩定農戶種糧收益預期；要在提升農田抗旱排澇防災減災能力的同時，進一步完善我國農業保險保障體系，逐步以完全成本保險替代物化成本保險，提高農業保險的賠付比例和風險保障能力。



加速推進高標準農田建設，堅持新增建設與改造提升並重。我國高標準農田建設的目標是到2030年建成12億畝並改造提升2．8億畝現有高標準農田，以穩定保障1．2萬億斤以上的糧食產能。為此，要繼續推進高標準農田建設，高度重視後續管護；繼續推進鹽碱地等後備耕地資源改造和利用，切實保障有效耕地面積；繼續提升耕地質量，進一步普及綠色農田、數字農田建設模式，顯著提升糧食生產和重要農產品供給能力，形成更高層次、更有效率、更可持續的國家糧食安全保障基礎。



繼續提升農業科技水平，切實提高單產水平。2023年我國大面積單產提升行動成效顯現，單產提高對糧食增產的貢獻率達58．7％。今後還應進一步整合資金，繼續推動大面積單產提升行動，擴大試點縣規模，繼續提升農業科技水平，推廣密植精準調控等高產技術，提高玉米、大豆等重要糧油作物單產水平。利用種業振興成果加強糧食優良品種選育，加快高性能農機配套，推廣水肥一體化技術，及時進行病蟲害防控。繼續增加綠色農業技術供給，健全農業領域綠色技術標準，大力促進綠色技術成果轉化和推廣應用。



穩定國內市場，減少價格大幅波動。對重要農產品，要健全完善生產和市場監測預警體系，在政府公共信息服務平台及時動態發布生產、消費、庫存等數據，為市場調節供需平衡提供參考依據。因地制宜發展多種形式的產業化模式，鼓勵中小種植養殖戶與龍頭企業建立緊密合作關係，增強生產計劃的協調性，緩解重要農產品生產的波動幅度。市場的穩定還有賴於貨暢其流，要加大對農村地區道路、交通基礎設施建設投入以及加強農產品運輸網絡建設，進一步提高農產品運輸效率、降低物流成本。



不斷推進農產品進口多元化，保障有效供給。近年來，極端天氣持續威脅全球農作物生產。加之受地區衝突影響，給全球大宗農產品供給帶來較大波動，國際農產品市場仍面臨很大的不確定性。目前，我國進口集中度仍然較高，對於受國內產能不足和不具備比較優勢的大宗農產品，應盡量避免形成對某一來源地過度依賴的局面，防止進口規模受到氣候災害和國際不穩定局勢的影響。為此，要積極拓展農產品進口來源地和進口產品的範圍，尋找多元化的替代糧源，特別是積極利用國際市場資源，降低飼料糧進口風險，完善飼料糧政策體系框架，穩固飼料糧供給。



加大力度鼓勵返鄉就近創業，推動縣域經濟高質量發展。縣域經濟是國民經濟發展的基本單元，促進農村勞動力在縣域內就業，對推動縣域高質量發展具有重要意義。要繼續鼓勵返鄉入鄉人員創業，確保實現到2025年累計1500萬人的目標。鼓勵農村勞動力就近進行創新創業活動，通過貸款支持、創業培訓、提供市場信息等方式，助力農村勞動力收入增長與縣域產業結構升級。進一步完善各級公共服務網絡，推動農民工市民化，推進基本公共服務均等化，加速促進城鄉融合發展。



鞏固拓展脫貧攻堅成果，加強監測預警和精準幫扶。脫貧攻堅成果鞏固拓展是“十四五”時期經濟社會發展主要目標之一。要保障脫貧人口收入來源穩定，繼續為脫貧勞動力提供就業途徑，開展就業技能培訓，提升就業競爭力。利用大數據賦能，充分發揮信息化、數字化平台在鞏固拓展脫貧攻堅成果中的作用。通過強化過程控制和定期對比數據信息進行預判和及時預警，精準實施幫扶措施。



進一步升級鄉村產業鏈，多元融合賦能鄉村振興。繼續推進優勢特色產業集群和現代農業產業園建設，輻射帶動更多農戶。推動產業向多個領域延伸發展，以延伸產業鏈、提升鄉村產業鏈產值。加強鄉村產業發展與互聯網技術融合，增強鄉村產業市場推廣能力。立足鄉村自身特色資源，挖掘文化內涵，打造鄉村產品獨特品牌形象，鼓勵鄉村產業加大技術創新投入，提高產品品質和附加值，推動產品結構升級，增加差異化競爭優勢。



扎實推進人居環境整治，助力和美鄉村建設。切實增強農村居民幸福感和鄉村吸引力，繼續提升農村人居環境，補齊基礎設施短板。花大氣力進行農村生活污水治理，加大財政投入力度，引導社會資本參與，提高改廁質量和實效。加強鄉村社會建設，提升鄉村治理能力，完善自治、法治、德治相結合的鄉村治理體系。



加快推進農業農村現代化



農業強國是社會主義現代化強國的根基，推進農業農村現代化是實現高質量發展的必然要求。堅持農業農村優先發展，堅持城鄉融合發展，把責任扛在肩上、抓在手上，結合實際創造性開展工作，有力有效推進鄉村全面振興，以加快農業農村現代化更好推進中國式現代化建設。



第一，聚焦“國之大者”，全方位夯實糧食安全根基。糧食安全是“國之大者”，保障糧食安全始終是國計民生的頭等大事，2023年12月通過的《中華人民共和國糧食安全保障法》，為國家糧食安全提供了堅實的法治保障。保障糧食安全要綜合考慮國內對糧食消費的需求以及糧食的供給狀況。隨著我國人口增加、城鎮化持續推進、人民群眾生活質量提升和城鄉居民消費結構不斷升級，肉蛋奶等副食品消費持續增加，帶動糧食需求不斷擴大，糧食需求總量呈剛性增長趨勢。倉廩實則天下安，要深入實施“藏糧於地、藏糧於技”戰略，把飯碗牢牢端在自己手中，為保障經濟社會發展提供堅實支撐，為應對各種風險挑戰贏得主動。



第二，持續推進農村改革，為農業農村現代化注入新動能。深化農村改革是一個長期任務，關乎農民切身利益。要尊重農民意願，堅持守住底線紅線，審慎穩妥深化農村改革。例如，穩妥推進第二輪土地承包到期後再延長30年試點，穩慎推進農村宅基地兩項試點等。深化農村土地制度改革，發展壯大新型農村集體經濟，有序推進農村產權流轉交易規範化建設，扎實做好確權，穩步推進賦權，有序實現活權，賦予農民更加充分的財產權益，讓農民更多分享發展成果。



第三，促進共同富裕，健全城鄉融合發展體制機制。2022年，全國常住人口城鎮化率超65％，城鎮化快速發展，城鎮人口不斷增加。共同富裕是中國特色社會主義和中國式現代化的本質要求。城鄉融合發展是解決城鄉發展不平衡、農村發展不充分問題的內在要求。總體上要重塑城鄉關係，增強農村和城市的發展空間和活力，消除城鄉發展差距，推進城鄉精神文明建設融合發展。



第四，助推區域協調發展，統籌解決不平衡不充分問題。當前，我國區域發展形勢是好的，但區域經濟發展分化態勢明顯。地區發展差距客觀存在，根據各地區的條件，走合理分工、優化發展的路子，才能推動協同發展、錯位發展、聯動發展。在農業領域，也要綜合考慮區域經濟社會發展。例如，要繼續協調糧食主產區和主銷區之間的關係，探索建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制等。要把推進新型城鎮化和鄉村全面振興有機結合起來，促進各類要素雙向流動，推動以縣城為重要載體的新型城鎮化建設，形成城鄉融合發展新格局。