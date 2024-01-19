網評：“電動車在哪兒充電”不只關乎安全

中評社北京1月19日電／來源：北京日報 作者：孫延安

入冬以來，電動車室內充電引發火災案件在各地均有所抬頭。為何違規將電池帶回家？不少人的回答還是圖方便。一邊是日益增長的安全充電需求，一邊是充電設施使用的不夠便捷，二者如何達到平衡，成為不容忽視的社區管理難題。



為什麼寧可以身犯險也不去室外充電呢？除了個人安全意識淡薄，充電設施選址問題也是繞不過去的坎。就現實來看，倘若設置得距離居民樓太近，大家不放心，畢竟充電設施一旦出現險情，要比單個電動車威脅大得多，“火燒進樓裡”並非危言聳聽。但設置得離生活區太遠，又肯定會造成不便。特別是在鄉村地區，充電設施多建在村口、村外，來回一趟動輒半個小時，再趕上天寒地凍，難免會有人犯懶。



杜絕電動車及電池上樓入戶，充電設施的選址，直接關係治理效果。有些小區空間先天不足，能夠見縫插針增設充電設施本就不易，但若因位置不合理影響室外充電意願，顯然有違初衷。如何在保證選址安全的前提下，兼顧便利性，仍需細細琢磨。比如，充分理解居民訴求，設身處地優化設計，徵求更多居民的意見，尋找讓各方滿意的最優解；既然充電車棚位置不好選，那就引入充電櫃、換電櫃等更靈活的選擇；針對選址場地捉襟見肘的情況，則可合理改造老舊車棚，重新利用廢棄空間，盤活社區空間資源。當然，外因終究還得通過內因起作用，唯有眾車主都緊綳規範充電這根弦，才能讓優化充電設施選址的功效更充分發揮出來。



好事辦好，關鍵在細節。解決電動車違規充電問題，疏堵並進方有成效。一方面，制定剛性規範，嚴禁違規行為，是必然也是必須；另一方面，除了考慮充電設施選址問題，在充電定價統一性、數量分布合理性、掃碼支付便捷性等方面也有細化空間。電動車充電是生活中的高頻事項，這也決定了相應的服務提升沒有止境。唯有針對具體情況對症下藥，便民政策才能落細落實。



傾聽群眾心聲、及時化解矛盾、跟上配套服務，各個環節缺一不可，這需要各方有力配合，齊抓共管。充電設施有人建、有人管、能持續，才能充分調動居民主動性，將安全風險降到最低。