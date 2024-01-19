國家發改委開展新年“消費幫扶新春行動”

中評社北京1月19日電／據央視網消息，據國家發改委網站消息，國家發展改革委近日印發通知，組織各地區、各部門以2024年春節、元宵節等消費旺季為契機，開展2024年“消費幫扶新春行動”，動員號召各級機關、企事業單位、社會組織和廣大市民群眾積極參與節日消費幫扶，在充分尊重市場規律的前提下，積極採購幫銷脫貧地區等欠發達地區各類產品和文化旅遊服務。



通知明確，在2024年“消費幫扶新春行動”中，各有關地區和部門要加大脫貧地區等欠發達地區特色農產品消費採購力度，鼓勵赴脫貧地區開展縣域文化旅遊消費，繼續強化對脫貧地區特別是“三區三州”、國家鄉村振興重點幫扶縣、易地搬遷安置區產品和服務的幫銷助銷力度。通知要求，要做好欠發達地區特色農產品貨源組織，暢通出山進城通道，強化產品質量把控；要切實發揮重點企業引領帶動作用，進一步提高市場化幫銷比例，發揮市場機制主導作用；要努力營造“人人皆可為、人人皆願為、人人皆能為”的消費幫扶濃厚氛圍，推動實現“市場主導、多方參與、物美價優、協作共贏”的良好局面。日前，重慶、山東、廣東、四川、上海、河南、黑龍江等地相繼啟動了2024年“消費幫扶新春行動”，正在通過開展主題宣傳活動、開設線上活動專區、進行線下集中展銷、開展專門產銷對接，推動更多脫貧地區產品走向全國大市場。



“消費幫扶新春行動”是貫徹落實黨中央、國務院關於繼續大力實施消費幫扶、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的重要舉措，也是培育新的消費增長點、擴大國內需求的重要途徑之一。2022年、2023年新春行動中，各地區、各部門幫銷助銷金額累計達1700億元，有力提升了脫貧群眾收入水平，推動了欠發達地區特色產業發展和產品升級，促進了國內消費持續恢復和擴大。