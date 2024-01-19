八部門發文提升部分領域車輛電動化水平

中評社北京1月19日電／據央視網消息，近日，交通運輸部等八部門在15個城市啟動首批公共領域車輛全面電動化先行區試點。試點以來，各地聚焦公交車、出租車、物流配送車等領域，提升車輛電動化水平。



在河北石家莊，從事物流配送行業近十年的司機韓師傅駕駛電動新能源貨車穿梭在多個快遞倉庫間。他告訴記者，以往和柴油貨車打交道，車輛噪音大、尾氣重。相比之下，電動新能源貨車帶給他不一樣的體驗。



駕駛更舒心，服務更暖心。作為國內首個開展出租車電動化試點的城市，深圳設置了5個電動出租車綜合服務區，為駕駛員提供車輛充電、維修保養、餐飲娛樂等多元化服務，同時面向社會車輛開放。



在河南鄭州，行駛中的智能網聯快速公交車與交通信號燈進行實時通訊交互，車輛自動駕駛、自動靠站。通過無人化作業方式，這款新能源公交車充滿電僅需一個小時，續航里程達到300至350公里。截至目前，鄭州已開通三條智慧公交線路。日前，工業和信息化部、交通運輸部等八部門印發《關於啟動第一批公共領域車輛全面電動化先行區試點的通知》，明確車輛電動化水平大幅提高、充換電服務體系保障有力、新技術新模式創新應用為三個主要目標，並在石家莊、深圳、鄭州等15個城市開展試點工作。



交通運輸部運輸服務司副司長 高博：截至目前，全國新能源公交車約54萬輛，占比77.2%；新能源巡游出租汽車約30萬輛，共推廣新能源城市物流配送車輛約41萬輛。

