南太平洋島國湯加發生6.4級地震

中評社北京1月19日電／據新華社蘇瓦報導，努庫阿洛法消息：南太平洋島國湯加附近海域19日發生6.4級地震。目前尚無人員傷亡和財產損失報告。



據美國地質調查局地震信息網消息，地震發生於當地時間19日11時12分（北京時間6時12分），震中位於湯加內亞富鎮西南126公里處，震源深度218公里。



太平洋海嘯預警中心未針對此次地震發布海嘯預警。



湯加位於環太平洋火山地震帶，因地殼板塊相互碰撞地震頻發。



（來源：新華網）