網評：以優秀作品展現時代氣象

中評社北京1月19日電／來源：人民日報 作者：王瑨

再迎“開門紅”！國家電影局數據顯示，2024年元旦檔電影票房達15.33億元，創造了同檔期的新紀錄。電影產業活力迸發，文化消費需求旺盛，中國電影高質量發展邁出新步伐。



習近平總書記強調：“堅持以人民為中心的創作導向，推出更多增強人民精神力量的優秀作品”。電影是滿足人民對美好生活需要的重要精神文化產品。近年來，從弘揚革命文化，到探索科幻元素，從加強中華優秀傳統文化的創造性轉化、創新性發展，到完善電影工業化、標準化流程的優化升級……越來越多創作者走入生活深處，為作品注入更多文化底蘊、時代氣息；越來越多國產電影以高質量的內容供給贏得好口碑，滿足觀眾新期待。



電影市場的繁榮，是我國文化事業和文化產業蓬勃發展的縮影。今天，在家門口的廣場上跳一支舞，在寬敞的閱讀空間讀一本書……新時代的文化園地百花競放，公共文化服務趨於完善，藝術創作活力充分顯現，群眾文化生活豐富多彩。以文弘業、以文培元，以文立心、以文鑄魂，努力扎根人民、扎根生活，全方位全景式展現新時代的精神氣象，用心用情用力抒寫精彩的中國故事，就一定能讓人民享有更加充實、更為豐富、更高質量的精神文化生活，凝聚起踔厲奮發的強大精神力量。