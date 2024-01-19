六部門部署加強適老化無障礙出行服務

中評社北京1月19日電／據人民日報報導，近日，交通運輸部等六部門和單位印發《關於進一步加強適老化無障礙出行服務工作的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》提出，將部署統籌提升鐵路、公路、水路、民航無障礙出行服務和郵政寄遞無障礙服務水平，進一步提升適老化無障礙出行服務水平，保障殘疾人、老年人平等、充分、便捷參與和融入社會生活。



《通知》提出，加強適老化無障礙交通設施規劃建設。要求各地將適老化無障礙出行環境建設納入交通運輸相關規劃；新建、改建、擴建的各類交通基礎設施要確保無障礙設施與主體工程同步規劃、同步設計、同步施工、同步驗收、同步交付使用，並與周邊無障礙設施有效銜接、實現貫通。同時，要求各地加快推廣應用低地板及低入口城市公交車，新投入運營的地鐵列車、客運列車、客運船舶、民用航空器應按照有關標準要求設置無障礙設施設備。



《通知》強調，要改善適老化無障礙城市交通出行體驗。要求各地持續擴大95128約車服務覆蓋面，加強適老化無障礙公共汽電車站台改造，完善站台盲道、輪椅坡道等設置。督促相關經營者保持巡游出租汽車揚召服務，建立出租汽車“愛心車隊”“敬老車隊”等。此外，要求各地保留使用現金、刷卡、紙質票證等方式，優化窗口人工服務和志願服務；落實鐵路殘疾人旅客專用票額等相關要求，優化鐵路購票功能，優先給老年人安排下鋪。



按照《通知》，下一步將改進提升適老化無障礙出行信息服務，包括要求各地加快推進出行服務網站、移動互聯網應用程序（APP）實施適老化無障礙改造；推動各類交通場站自助公共服務終端設備改造升級，具備無障礙功能；鼓勵引導地圖導航定位產品完善無障礙設施標識和無障礙出行路線導航功能等。



（來源：人民日報）