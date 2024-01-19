工信部：中國累計建成5G基站337.7萬

中評社北京1月19日電／據央視網消息，1月19日，國新辦就2023年工業和信息化發展情況舉行發布會，工業和信息化部新聞發言人、總工程師趙志國在會上表示，工業和信息化部深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，扎實推進我國5G創新發展並取得積極成效。截至2023年底，我國5G基站總數達337.7萬個，網絡底座進一步夯實，網絡應用不斷豐富。總體看，可以概括以下四個特點。



一是創新。5G技術產業在技術標準、網絡設備、終端設備等方面創新能力不斷增強。輕量化5G核心網、定制化基站等實現商用部署。5G工業網關、巡檢機器人等一批新型終端成功研發。5G 標準必要專利聲明量全球占比超42%，持續保持全球領先。



二是融合。融合應用廣度和深度不斷拓展，5G行業應用已融入71個國民經濟大類，應用案例數超9.4萬個，5G行業虛擬專網超2.9萬個。5G應用在工業、礦業、電力、港口、醫療等行業深入推廣。例如，在醫療行業，5G應用已從遠程診斷向遠程精準治療延伸；電力領域的5G應用從“輸送”環節的無人巡檢覆蓋到“發、輸、變、配、用”環節。



三是綠色。5G網絡加快向集約高效、綠色低碳發展。充分利用存量站址資源、公共資源和社會杆塔資源等建設5G基站，積極推動通信杆塔資源與社會杆塔資源雙向共享，目前90%以上的基站實現共建共享。5G基站能耗持續下降，5G基站單站址能耗相較於商用初期降低超20%。



四是賦值。5G移動電話用戶持續增長、5G流量消費快速提升，促進了裸眼3D、雲手機等新興業務蓬勃發展，有效拓展了移動通信市場的發展空間。截至去年底，5G移動電話用戶達8.05億戶，5G網絡接入流量占比達47%，根據研究機構測算，預計2023年5G直接帶動經濟總產出1.86萬億元，比2022年增長29%。



下一步，工信部將會同產學研用各方，加強跨部門協作，持續推進5G應用規模化發展不斷取得新成效，為推動經濟社會高質量發展提供堅強保障。一是加強政策引導。研究出台5G應用發展接續政策，充分發揮政策引導作用，推動5G全產業鏈全價值鏈高質量發展。二是深化網絡覆蓋。加快5G網絡建設，推動重點場所實現移動網絡深度覆蓋。推進5G行業虛擬專網建設，為行業轉型發展提供網絡支撐。三是加快應用拓展。聚焦重點行業應用場景，樹立示範標杆，加強推廣應用，促進5G應用規模化發展。四是提升創新能力。加強5G融合應用標準體系建設，持續推動5G－A、5G輕量化等技術演進和產品研發。加快6G技術研究，開展技術試驗，強化技術儲備，深化交流合作。