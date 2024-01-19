“立院”院長讓給民眾黨？游錫堃這麼說

民進黨籍“立法院長”游錫堃。（中評社 資料照） 中評社台北1月19日電／2月1日新“國會”會期開始，在三黨不過半的狀態下，民眾黨被視為可能左右“立院”龍頭的關鍵少數。民進黨籍“立法院長”游錫堃19日表示，民主國家多黨不過半基本上是一種常態，因此由“小黨來擔任國會行政工作”，這是有可能的。



2月1日展開的“立院”新會期，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



《自由時報》今報導游錫堃受訪內容。游被問到，為了爭取與小黨的合作，有沒有所謂的院長禮讓給小黨的空間，即所謂的“綠白合”變成“白綠合”？游錫堃回應，第一點，就民主國家多黨不過半，基本上是一種常態，任何組合都有可能；第二，既然多黨不過半，或三黨不過半，所以就可能小黨來擔任“國會”行政工作，這是有可能的。



游錫堃舉例，前不久來訪的立陶宛國會議長希米利特，因為西洋棋很厲害，頭腦很好，在立陶宛一百多席的國會議員裡面，所屬政黨席次事實上衹有占十分之一，但她擔任國會議長，在捷克的國民議會也是一樣。不只如此，他也提到，事實上在台灣，像是地方議會，經常也發生這樣的事情，所以不能排除，它就是有可能性；但他也強調，“我講的不是說，下一屆一定這樣”。