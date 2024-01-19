鄭文龍痛批台“司法院長”許宗力　不知廉恥

台灣陪審團協會理事長鄭文龍。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月19日電（記者 俞敦平）台灣陪審團協會理事長鄭文龍在“國民法官制是屠宰場？國民法官量刑造成審判的災難”記者會上，嚴厲批評“司法院長”許宗力的司法改革，尤其是國民法官制度，是一個屠宰場，造成審判災難。他要求許宗力引咎辭職下台，並痛批許宗力是民進黨“立委”選舉大敗的最大戰犯。



台灣陪審團協會、台灣公民人權聯盟19日共同於“立法院”召開“國民法官制是屠宰場？國民法官量刑造成審判的災難”記者會，台灣陪審團協會理事長鄭文龍、台灣教師聯盟副理事長潘威佑和真理大學法律系教授吳景欽出席。



鄭文龍指出，許宗力是一個愛當官、戀棧、不知廉恥的“司法院長”。他在上任後，推行了一系列的傻瓜改革，欺負人民，讓人民失望。他舉例說，去年的國民法官審判不到30件，根本是玩假的，而且國民法官的量刑都加倍重判，對社會上最弱勢的人沒有同情心，也沒有專業知識。他還說，許宗力修了一個行政訴訟法，讓百姓要提起行政訴訟，必須跑到高等行政法院，造成人民的不便和困擾。



鄭文龍認為，許宗力的國民法官制度，是學中國和日本的制度，跟英美國家的陪審團制度不同。他說，人民審判的精髓在於事實認定，而不是量刑。許宗力不懂裝懂，假裝是一個德國的博士，亂搞司法制度。他痛批，許宗力是民進黨“立委”選舉大敗的最大戰犯，也是台灣司法的最大災難。他要求許宗力下台，讓台灣的司法能真正的改革，讓台灣的司法才會好。