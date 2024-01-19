中國多領域釋放穩中向好積極信號

中評社北京1月19日電／據央視網消息，1月18日下午，商務部舉行例行新聞發布會。新聞發言人介紹，“2024全國網上年貨節”1月18日拉開帷幕，活動將持續到2月17日。



商務部表示，數字、健康、綠色是消費的新趨勢，也是各地活動主打的新理念。圍繞數字消費，北京等地舉辦計算機類、通信類和消費類電子產品首發首秀、“科技年貨節”等活動。圍繞健康消費，上海等地針對冬天季節性需求，舉辦“超級假期”等活動。圍繞綠色消費，各地引導電商企業加強“小份菜”供應，發布綠色包裝倡議，倡導綠色環保的生活方式。



第十四屆全國冬季運動會將於2月17日—27日舉行 競技比賽共設置8個大項 176個小項



第十四屆全國冬季運動會將於2月17日—2月27日舉行，1月18日是“十四冬”開幕倒計時30天，本次冬運會在內蒙古、北京、河北共設置了七個賽區。



第十四屆全國冬季運動會競技比賽項目設滑冰、滑雪、冬季兩項、冰壺、冰球、雪車、雪橇、滑雪登山8個大項16個分項176個小項，設置內蒙古呼倫貝爾市海拉爾區、呼倫貝爾市扎蘭屯市、赤峰市喀喇沁旗、烏蘭察布市涼城縣、呼和浩特市及北京市延慶區、河北省張家口市7個賽區。其中，內蒙古自治區承辦滑冰、滑雪、冬季兩項、冰壺、冰球、滑雪登山6個大項的比賽，北京、河北兩地承辦雪車、雪橇、滑雪3個大項的比賽，預計參賽運動員達到3100餘人。本屆全國冬季運動會還首次設置了越野滑雪、速度滑冰2個大項、4個小項的群眾比賽。



2月17日，第十四屆全國冬季運動會主火炬將在呼倫貝爾市海拉爾區的內蒙古冰上運動訓練中心點燃。



國家移民管理局：去年全國查驗出入境人員超4.24億人次



記者從國家移民管理局18日召開的新聞發布會上瞭解到，2023全國移民管理機構全年累計查驗出入境人員4.24億人次，同比上升266.5%。2023年，全國移民管理機構共簽發普通護照1842.8萬本。



最高法發布審理涉彩禮案件司法解釋



最高人民法院18日發布涉彩禮案件司法解釋，明確禁止借婚姻索取財物，並對彩禮與戀愛期間一般贈與進行區分。同時針對近年來涉彩禮案件中，婚齡較短和未辦理結婚登記但已經共同生活兩類新情況，確立了相關彩禮返還規則。司法解釋自2024年2月1日起施行。



中國啟動2024年沿海港口航道圖測繪工作



記者從交通運輸部海事局獲悉，海事部門從18日起，全面啟動2024年沿海港口航道圖測繪工作。此次測繪工作涉及天津港、青島港、上海港、廣州港等全國69個重點港口區域，預計工作總量將達到21.7萬測線公里，總共涉及近230幅海圖的更新。



中國探明近百萬噸偉晶岩型單體鋰礦



記者18日從自然資源部瞭解到，中國在四川雅江探獲鋰資源近百萬噸，是亞洲迄今探明最大規模偉晶岩型單體鋰礦。鋰是動力電池、儲能電池等產品的核心材料。



中等職業教育國家獎學金向緊缺專業傾斜



《中等職業教育國家獎學金評審辦法》近日正式公布，更加突出技能導向，傾斜範圍增加“托育”和“護理”兩個專業。2019年秋季學期起，中國設立中等職業教育國家獎學金，由中央財政出資，每年獎勵2萬名學生，每人6000元。



壺口瀑布水色變換 水庫調水帶來別樣景觀



日前，受黃河中上游水庫調水的影響，黃河壺口段來水增多，水流增加到每秒1000立方米左右。位於秦晉大峽穀的壺口瀑布一改前段時間“清瀑飛流”的景象，再次呈現出氣勢磅礴的黃色瀑布群景觀。



雲南寧洱：“行走的粉色小花”——蘭花螳螂



近日，在雲南普洱市寧洱縣，一位村民在山林裡偶然發現了一只粉紅色的螳螂，體長約6厘米，白色的腹背部點綴著些許淡黃色。經鑒定，這是一只蘭花螳螂，其外形酷似粉紅色的蘭花花瓣，也靠偽裝進行捕食和躲避天敵。蘭花螳螂主要分布於東南亞的熱帶雨林區，近年來，雲南多地也有發現。



