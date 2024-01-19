商務部：去年全年網上零售額增長11%

中評社北京1月19日電／據央視網消息，據商務部網站消息，2023年商務部貫徹落實黨中央、國務院關於加快發展數字經濟的決策部署，推動電子商務在恢復和擴大消費、促進數實融合、深化國際合作中發揮重要作用，高質量發展取得積極成效。



擴大消費新動能更加強勁。全年網上零售額15.42萬億元，增長11%，連續11年成為全球第一大網絡零售市場；實物商品網零占社零比重增至27.6%，創歷史新高；綠色、健康、智能、“國潮”商品備受青睞，國產品牌銷售額占重點監測品牌比重超過65%；促進家居消費政策出台以來，8－12月適老家具、家庭影院、家用裝飾品分別同比增長372.1%、153.3%和64.6%。



服務消費新熱點更加多元。在線旅遊、在線文娛和在線餐飲銷售額合計對網零增長貢獻率23.5%，拉動網零增長2.6個百分點。其中在線旅遊銷售額增長237.5%，哈爾濱冰雪季、貴州村超等旅遊亮點頻出；在線文娛銷售額增長102.2%，其中演唱會在線銷售額增長40.9倍；在線餐飲銷售額增長29.1%，占餐飲消費總額比重進一步提高到22.2%。



數實融合新模式更加豐富。產業電商平台交易功能進一步強化，商務部重點監測平台交易額增幅達到30%；國家電子商務示範基地作用更加突顯，整合培育形成30餘個數字化產業帶，助力行業企業降本增效；“數商興農”成效顯著，全年農村和農產品網絡零售額分別達2.49萬億元和0.59萬億元，增速均快於網零總體。



國際合作新空間更加廣闊。“絲路電商”夥伴國增加到30個；上海“絲路電商”合作先行區34項任務已經啟動，電子商務制度型開放新高地建設初見成效；與東盟共同發布加強電商合作倡議，為全球數字治理貢獻中國智慧；舉辦國家級全球數字貿易博覽會，打造貿易強國建設新平台；上海、廣西、陝西、海南等舉辦東盟好物網購節、中亞主題日，開展使節直播，線上線下國際電商合作進一步深化；國內主要電商平台進口商品銷售額達2903.4億元，消費選擇更加豐富多元。