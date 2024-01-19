中國人民銀行提高貨幣政策委員會議事效率

中評社北京1月19日電／據新華社報導，新華社記者從中國人民銀行瞭解到，中國人民銀行將進一步提高貨幣政策委員會咨詢議事效率，充分發揮貨幣政策委員會促進貨幣政策科學制定和執行的職能，加強政策溝通、穩定市場預期，為經濟回升向好營造良好的貨幣金融環境。



18日，《國務院關於修改部分行政法規和國務院決定的決定》公布，司法部、中國人民銀行、金融監管總局負責人就此回答了有關問題，其中介紹了《中國人民銀行貨幣政策委員會條例》的修改情況。



據介紹，該條例自1997年發布施行以來，國務院對中國人民銀行貨幣政策委員會的組成單位和人員作了多次調整。此次主要修改內容包括：一是明確規定貨幣政策委員會工作堅持中國共產黨的領導；二是調整貨幣政策委員會組成單位和人員；三是進一步明確貨幣政策委員會委員類別和任免程序；四是完善工作程序，規定貨幣政策委員會實行例會制度，採取多種方式加強預期引導和市場溝通。



貨幣政策委員會實際運行已超過26年，通過在實踐中不斷優化完善相關工作機制和流程，積累了豐富的經驗，如每季度召開一次例會，採取多種方式加強預期引導和市場溝通等。



記者瞭解到，中國人民銀行、金融監管總局將嚴格落實相關要求，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，不斷完善配套制度，嚴把准入關口，加強與其他相關部門和地方黨委政府的監管協作，履行好監管職責，不斷提升金融服務實體經濟的能力和水平。