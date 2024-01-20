中評關注：美學界最擔心賴清德與特朗普組合

但若雲認為，賴清德與特朗普的組合最令北京擔憂 亞洲協會視頻 中評社華盛頓1月19日電（記者 余東暉）賴清德勝選後，美國外交學界在預測台海形勢時雖不表樂觀，但大多認為短期內尚能維持目前狀況。最令他們擔心的是，特朗普若在美國大選中勝出，共和黨鷹派“強硬反華”與賴清德“倚美謀獨”相結合，可能引發中國大陸的強烈反應，導致台海緊張局勢升級。



亞洲協會政策研究所高級研究員但若雲（Rorry Daniels）日前在亞洲協會舉辦的台灣選後分析研討會上說：“對於北京而言，夢魘式的情形是賴清德在台灣勝選與特朗普在美國勝選的組合。”



她指出，北京視賴清德和特朗普為不可預測，對大陸有敵意。中國在與美國關係不穩的同時如何震懾“台獨”？特朗普政府的國務卿蓬佩奧下台後曾在訪問台灣時稱“美國應當承認台灣為獨立國家”，蓬佩奧有可能在共和黨政府中再任要職。因此北京有真切的理由擔心美國大選結果對於兩岸和平穩定的影響。目前尚難預測特朗普會否卷土重來，以及他會如何行動。



但若雲指出，從長期來看，北京深度不信任賴清德，因為他支持“台獨”的過往記錄。在賴治下，兩岸之間沒有機會進行官方對話。中方專家表示，賴清德必須為緩和兩岸關係比蔡英文做得多，才能維持兩岸關係當前的狀況。因此賴清德面臨的任務是相當艱巨的。