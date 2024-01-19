爭取韓傅配！傅崐萁質疑江啟臣無法兼顧

傅崐萁爭取“韓傅配”參選“立法院”正副院長。（中評社 資料照） 中評社台北1月19日電／國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜與國民黨“立委”江啟臣，共組“韓江配”爭取“立法院”正副院長。傳出也有意爭取的國民黨“立委”傅崐萁今發聲明表示，江啟臣2年後可能投入台中市長選舉，若擔任副院長，未來主持會議、接待外賓及眾多朝野協商，如何調配時間兼顧地方選舉與行程。



關於傅崐萁有意爭取“立院”龍頭，韓國瑜中午露面時說，對個人的想法不予評論，他跟江啟臣聯手，是希望“立法院”讓人覺得煥然一新，有強大的改革動力，要做全民的“立法院”，忠實反映人民需求，帶動國家前進，個人、其他人想法不在考量之內。



針對韓江配，傅崐萁表示，韓國瑜擁有高人氣，也是好好先生，但未來在“立院”對抗民進黨，必須要更強悍與調和鼎鼐跟民進黨周旋。



傅崐萁表示，江啟臣2年後可能投入台中市長選舉，若擔任副院長，未來主持會議、接待外賓及眾多朝野協商，如何調配時間兼顧地方選舉與行程。



傅崐萁表示，正、副院長分開選舉，不在同一張選票上，沒有誰搭配誰的問題，換句話說，任何人也都可以和韓國瑜搭配。2020年“總統”大選，國民黨初選期間，他協助韓國瑜順利在初選勝出，有革命情感及一定的合作默契。