神舟十六號航天員太空歸來後首次公開亮相

中評社北京1月19日電／據中央廣播電視總台央視新聞報導，2024年1月19日下午，中國航天員科研訓練中心在北京航天城舉行神舟十六號航天員乘組與記者見面會。景海鵬、朱楊柱、桂海潮3名航天員從太空返回80天後首次正式公開亮相。人民日報、新華社、中央廣播電視總台、解放軍報、載人航天工程網等20餘家媒體參加見面會。



見面會上，航天員大隊大隊長陳冬介紹了神舟十六號乘組返回後的恢復情況及後續打算：乘組飛行正常返回後恢復期主要分為隔離恢復階段、療養恢復階段、恢復觀察階段三個階段實施。截至目前，乘組已完成前兩個階段工作。在中國航天員科研訓練中心科研保障團隊的精心守護和照料下，神舟十六號乘組身心狀態良好，體重穩定在飛行前水平，肌肉力量、耐力和運動心肺功能基本恢復到飛行前水平。



2023年5月30日，景海鵬、朱楊柱、桂海潮乘坐神舟飛船飛向太空。10月31日，神舟十六號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸，3名航天員健康狀況良好，神舟十六號載人飛行任務取得圓滿成功。神舟十六號飛行任務是中國載人航天工程進入空間站應用與發展階段後的首次載人飛行任務。3名航天員在軌駐留154天期間，進行了1次出艙活動和中國空間站第4次太空授課活動，配合完成空間站多次貨物出艙任務，為空間站任務常態化實施奠定了基礎。乘組還開展了大量實驗與研究，同時，在空間生命科學與人體研究、微重力物理和空間新技術等領域取得重要進展，邁出了載人航天工程從建設向應用、從投入向產出轉變的重要一步。