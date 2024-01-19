韓國總統府回應“在野黨議員被捂嘴拖走”

中評社北京1月19日電／據澎湃新聞報導，據環球網援引韓聯社報導，韓國總統府18日就尹錫悅的警衛人員在全北特別自治道（原全羅北道）成立儀式上強行捂嘴拖走在野黨進步黨議員姜聖熙一事表示，警衛方面認為該議員行為存在危害，出於對總統安全考慮，採取了相應措施。



報導稱，韓國總統府官員當天針對這一情況接受記者團採訪時表示，當時尹錫悅在入場途中同現場人員一一握手，姜聖熙與尹錫悅握手時大聲喊叫並一直不鬆手，甚至將尹錫悅的手拉到自己一邊。姜聖熙不顧警衛人員警告，在尹錫悅經過之後依舊一直高喊，阻礙現場活動進行，因此被強行退場。



對於“警衛人員對姜聖熙採取的舉措是否妥當”的提問，該官員表示，姜聖熙在被拉開之後仍繼續高喊，考慮到這一情況，警衛部門只能認為該行為可能對總統和現場與會人員的安全構成威脅，因此採取了相應措施。



據報導，韓國全羅北道18日正式更名為“全北特別自治道”，自治道成立儀式當天在全州的韓國聲音文化殿堂舉行。在全北特別自治道啟動儀式上，韓國在野黨進步黨議員姜聖熙向韓國總統尹錫悅喊話，卻被安保人員捂住嘴拖出會場。針對這一幕，韓國進步黨表示：“姜聖熙在與尹錫悅握手時說‘必須改變國政基調’，卻被安保人員堵嘴拖走。”姜聖熙事後未能再次進入會場，他說自己遭到動物一般的對待。他還就此質問道：“與總統握手說一兩句話就必須遭到拖走的對待嗎？傳達全北道民眾的聲音竟是如此不應該的事情嗎？”