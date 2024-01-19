以我國科學家名字命名，礦物家族添“成員”

中評社北京1月19日電／據央視網報導，今天（1月19日），自然資源部中國地質調查局發布消息，我國在河南一個稀土礦中，發現的一種新礦物正式通過國際礦物學會審批，並被命名為倪培石。這種新礦物在新材料等領域具有重要的科學價值。



這個叫倪培石的新礦物發現於河南省太平鎮稀土礦，顔色為淺紅至紅棕色，是目前在自然界中發現的鈰元素含量最多的矽酸鹽礦物，並以我國地質學家倪培教授的名字命名。



中國地質調查局天津中心正高級工程師 任軍平：我們在野外開展工作的時候，要根據岩石的硬度、顔色取相關的一些樣品，取完樣品再做相關分析的時候，發現了異常元素，數據庫里邊沒有。我們從它物理、化學，還有晶體結構做相關研究，在這個過程中我們明確了新礦物確實是存在的。



據介紹，倪培石獨特的化學成分與晶體結構特徵與之前發現的相關礦種截然不同，國際礦物學會為此重新修訂了其所在礦物家族的礦物定義。



中國地質調查局天津中心副主任 張起鑽：新礦物發現不只是豐富了地質學科，對於固體物理、化學都有很好的豐富作用，可提高對地球科學系統的認知水平。鈰是一種稀土元素，主要用於新材料、戰略性新興產業應用比較廣闊，還有它的經濟價值。



小石頭排隊做“體檢”



在採訪中記者發現，這家專門負責礦物分析的實驗室非常火爆，來這裡等待檢測的礦石樣品已經排起了長隊，那這是一間怎樣的實驗室呢？我們跟著記者一起去看一看。



負責礦物鑒定分析的專業實驗室叫做礦物微區物質組分與結構實驗室。在實驗室的待檢區，記者看到，20多塊各式各樣的礦石樣品排著隊在等待檢測。



中國地質科學院資源所礦物微區物質組分與結構實驗室主任 陳振宇：機器基本上不關機，現在很多儀器可以設定為自動狀態，晚上也可以做，樣品實驗室的工作比較忙。



這20多種排隊的礦石樣品有來自於河南的稀土礦、來自內蒙古的鈮礦、來自四川的鋰礦等不同種類。其實，這些樣品不一定都能發現新礦物，這就需要對它進行檢測研究。



對於新礦石的研究是一個精細活，實驗人員要在一塊拇指大小的樣品中找到衹有幾十微米的新礦物，最快也要2周才能出結果。



中國地質科學院資源所礦物微區物質組分與結構實驗室主任 陳振宇：發現新礦物它本身帶有一定的偶然性，但是它偶然性背後是仔細工作的一個必然性。得益於很多高新儀器的使用，我們這些年新礦物發現越來越多，發現的總數排在（全球）前幾位。



這不，之前排隊的還沒解決完，又有新石頭來排隊了。在天津工作的任軍平特意帶著采集的樣品趕到北京，就為了能早點在這間實驗室中進行檢測，他說，最近他都來了3趟了。



中國地質調查局天津中心正高級工程師 任軍平：今年1月份，我來了三次了。



記者：您最密集的時候一個月得來幾次？



中國地質調查局天津中心正高級工程師 任軍平：一個月來在這20多天都有可能。我們到一個陌生的礦山去采樣品，這些樣品要做相關的一些拓展性的工作，會加快我們新礦物尋找的速度。



截至目前，人類已知的自然礦物共計6006種，其中，在我國首次發現的192種，約占世界礦物總數的3%。