王毅會見巴西外長維埃拉

中評社北京1月19日電／據新華網報導，當地時間1月18日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在巴西利亞會見巴西外長維埃拉。



維埃拉表示，今年是巴中建交50周年，具有重要特殊意義。近年來，巴中關係持續穩定發展，合作領域不斷拓展。去年盧拉總統對中國進行歷史性訪問，取得豐碩成果。巴方願同中方加強溝通協調，落實好兩國元首重要共識，充分發揮兩國各層級各領域合作機製作用，進一步深化互利合作。期待以主辦二十國集團領導人里約峰會為契機，加強巴中高層交往，為雙邊關係注入強勁動力，引領巴中友好合作邁向前景更加廣闊的下一個50年。



王毅表示，盧拉總統去年成功訪華，習近平主席同他深入溝通，兩國元首建立了牢固互信，為中巴全面戰略夥伴關係發展作出戰略擘畫和指引。中方珍視中巴友好，願以中巴建交50周年為契機，籌備好雙方下階段高層往來，規劃好建交周年慶祝活動，推動中巴全面戰略夥伴關係邁上新台階、展現新活力、開辟新境界。



王毅表示，世界進入新的動蕩變革期，中巴作為東西半球最大發展中國家和新興市場經濟體代表，應加強團結合作，共同應對全球性挑戰。中方支持巴方主辦二十國集團領導人里約峰會，支持巴西在國際和地區事務中發揮更大作用，願同巴方攜手構建持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界，呵護好人類居住的唯一星球。



雙方高度評價中巴合作的戰略意義和全局影響，將共同辦好即將舉行的中巴第四次外長級全面戰略對話，就雙多邊廣泛議題進行深入戰略溝通。