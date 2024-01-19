趙少康讚韓江配　推斷韓不想這人當副院長

戰鬥藍發起人趙少康受訪。（中評社） 中評社台北1月19日電／中國國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜拋出和黨籍“立委”江啟臣搭擋“韓江配”參選“立法院”正副院長，但外傳引發藍委傅崐萁不滿。戰鬥藍發起人、中廣前董事長趙少康今日受訪表示，韓江配當然很好，因正副院長是分開選舉，也許國民黨內也有人活動要當副院長，韓國瑜可能不想要這個人變副院長，所以提出較屬意的人選江啟臣。



趙少康強調，他認為重點是民眾黨要明確說明自身立場，要不要與國民黨合作或自行推人參選，不要讓大家去猜，他也希望看到民眾黨與國民黨合作，作為在野合作的起步。



趙少康受訪表示，四年前韓國瑜也想找江啟臣搭檔選正副“總統”，江啟臣在中部基礎穩固，也有意參選台中市長，與韓國瑜互補性強。



趙少康說，“立法院”正副院長選舉是各別分開投票，與正副“總統”在同一張選票上一起選不同，所以兩人都要拉票，以前沒有前例是院長指定副院長搭檔，也可能是現在有其他人想選副院長，也許韓國瑜不希望此人變成副院長，所以韓要找一位自己屬意的人。



趙少康表示，媒體報導黨中央沒有規劃副院長人選，他認為黨中央應該要有規劃才對，但他認為韓江配很好，且韓說，如果民眾黨要推副院長人選來合作，江啟臣也願意禮讓，所以是阻止黨內其他人有意競爭副院長，另方面也是請民眾黨也推薦人。



至於傳聞傅崐萁知道韓江配成軍後感到很不滿，認為找江啟臣是“突襲”，趙少康說，他只是聽到傳聞，究竟是不是傅崐萁，他不敢確定，但以前知道傅崐萁與韓國瑜蠻好的，也與黨主席朱立倫蠻好的，所以到底如何合縱連橫，要是要問韓國瑜這些當事人。



趙少康說，他覺得民眾黨態度也很奇怪，要自己推人或支持其他人，或自己完全不推人，要求其他人對自己主張作回應再做決定，甚至是開放投票、讓黨內“立委”自由出面參選，都有可能，但民眾黨沒說自己要不要推人，態度應該要明確一點，讓人摸不清楚到底民眾黨想要幹什麼。