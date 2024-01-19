“非洲小精靈”搬入中國新家

中評社北京1月19日電／據新華網報導，近日，12只來自原產於南非喀拉哈裡沙漠的細尾獴搬進了浙江省溫州動物園的新家。這些“非洲小精靈”活力十足，會在新家打洞、刨坑、鑽進鑽出，萌態百出。



細尾獴別名沼狸、灰爪狸、海貓，食肉目獴科狐獴屬動物，群居為主，善挖掘洞穴，多在白天活動，主要吃昆蟲，也吃蜥蜴、蛇、蝎子、蜘蛛、鳥蛋等，偶爾吃小鳥。生活在沙漠地區的細尾獴，為了及時發現天敵，眼睛周圍有獨特的黑色暗斑，在艶陽普照下仍能清晰的視物。此外，它們還經常用後肢站立觀察遠處，及早發現來自地面的天敵。



為讓這些“非洲小精靈”找到家的感覺，溫州動物園專門打造了細尾獴館，其中外場地面積126平方米，內室面積63平方米。外場地鋪設了黃沙，種植了適宜的植物，布置了木段，設置了人工高地；內室安裝了保暖燈，鋪設了細沙，製作了大量洞穴通道供細尾獴攀爬、躲避、取暖。同時，動物園根據動物野外習性和飼養經驗，給它們提供了杜比亞蟑螂、蝗蟲、蟋蟀、大麥蟲、牛肉、雞肉末拌生雞蛋等食物。



據瞭解，自2023年11月以來，溫州動物園為保障動物安穩過冬，在動物館舍室內增加了油汀、小太陽、暖風機、空調等設備，加強室內溫度；在室內環境在保障通風的情況下增加了擋風簾，防止室外大風及極寒冷空氣直接吹入室內；在兩棲爬行館適當增加舍內照明設施，保持良好的光線環境；為動物提供合適的飲水和飼料，並加強舍內清潔和消毒，預防疾病的發生和傳播。