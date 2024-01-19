韓國瑜仍盼藍白合　避談是否連繫柯P

國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜與藍委江啟臣。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月19日電（記者 張穎齊）“立法院”藍綠白三黨不過半，中國國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜宣布搭配藍委江啟臣角逐“立院”正副院長。韓國瑜19日中午宴請黨內“立委”當選人時受訪表示，與江啟臣聯手要做全民的“立院”，事先也與國民黨主席朱立倫溝通過，但他仍盼“國會”藍白合，有釋出最大善意。至於藍委傅崐萁也有意角逐“立院”龍頭？韓說不評論。



媒體追問有與民眾黨主席柯文哲聯繫過？韓僅說謝謝。



韓國瑜昨日在臉書宣布與藍委江啟臣搭檔選“立法院”正副院長時，也說，只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣委員更願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結。



2月1日展開的“立院”新會期，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



韓國瑜今午在台北市信義區仁愛路四段都一處餐廳，宴請黨內不分區、區域“立委”當選人。與會的有韓國瑜、江啟臣、“立委”當選人賴士葆、張智倫、廖先翔、葛如鈞、翁曉玲、許宇甄、王育敏、鄭正鈐、張嘉郡、李彥秀、林沛祥、葉元之。以及台北市議員徐弘庭、不分區候選人楊智伃、楊應超等。推介韓江配。



韓國瑜甫到現場時，面對媒體提問是否爭取“立法院長”？韓先說謝謝，立即進入餐廳，受到大批用餐民眾歡迎，接著到地下一樓宴客。直到下午2點，韓席間出面受訪表示，事先有與朱立倫、黨中央溝通過，黨中央理解他與江啟臣的想法、理念。謝謝江啟臣發揮大無畏的道德勇氣，承擔挑戰，下周一黨內會邀集所有“立委”集會，心中有話都可說。



媒體問是否還會邀請台灣民眾黨擔任副院長？韓說，江啟臣講過，要做忠誠的反對黨。800萬民眾期待監督執政黨，既然他跟江啟臣聯手，也向民眾黨講清楚，能夠“國會”藍白合。江啟臣鼻子大、心胸大，釋出藍白合，他們用最大的善意、真誠不虛偽。他與江堅定攜手雙進雙出，用這個組合迎接正副院長，尋求最大支持。



對於傅崐萁的挑戰？韓國瑜說，他對個人的想法不予評論，也不在他們的考量內。他與江將聯手讓“立院”煥然一新，成為強大改革動力，成為全台人民的“立院”，忠實地反映人民需求、尋求帶領“國家”前進。



媒體追問有與民眾黨主席柯文哲聯繫過？韓僅說謝謝。接著韓國瑜特別點名問三立新聞有無到場，然後特別對三立的女主播說，“謝謝！三立哦”！現場媒體都笑翻。