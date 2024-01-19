拒傅崐萁　韓國瑜：會與江啟臣雙進雙出

韓國瑜。（中評社 張穎齊） 中評社台北1月19日電／中國國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜表態要與國民黨“立委”江啟臣搭檔參選“立法院”正副院長。韓國瑜今天中午宴請黨內“立委”當選人時表示，他跟江啟臣會堅定雙進雙出，迎接“立院”正副龍頭挑戰；但他也說，如果能夠藍白合，江啟臣願意讓，這已是最大的善意。



國民黨2024不分區“立委”當選人韓國瑜昨天宣布與國民黨“立委”江啟臣，搭檔角逐“立法院”正副院長，今天中午隨即在台北宴請部分國民黨“立委”。今天中午未出席餐會的藍委傅崐萁也爭取與韓國瑜搭檔，並質疑江啟臣二年後要參選台中市長，如何兼顧“立院”副院長一職。



《中央社》報導，韓國瑜在會後受訪表示，這次與江啟臣搭檔角逐“立法院”正副院長，有與國民黨主席朱立倫溝通過，而黨中央也能理解這樣的想法跟理念。至於現在傳出國民黨“立委”傅崐萁也有意爭取“立院”龍頭，對此韓國瑜僅說，對個人想法不予評論，聯手是希望煥然一新，要做全民“立法院”，帶動“國家”前進。



韓國瑜說，他與江啟臣聯合發表的臉書說的很清楚，他們有最大的誠意扮演好忠誠的反對黨，800萬名台灣民眾期待他們能扮野忠誠反對黨，監督執政的民進黨。既然他與江啟臣聯手，也跟民眾黨講的非常清楚，如果能夠藍白合，江啟臣會立刻讓出，這都已經釋出最大的善意，而且是真誠、不虛偽的。



韓國瑜表示，他與江啟臣會堅定攜手、雙進雙出，就這組合來迎接“立法院”正副龍頭的挑戰，也尋求最大的支持。他也強調，他與江啟臣會雙進雙出，是核心的理念。



與會的國民黨“立委”賴士葆則說，餐會氣氛非常好，共識就是往和諧的方向走，讓“立法院”正副院長的產生單純化，單純化就是一個組合，叫做“韓江配”。至於藍白合是否確定破局，賴士葆表示，還在努力當中，這他不知道。



另一位國民黨“立委”當選人李彥秀表示，一切會以黨的團結、和諧為最大前提，來處理未來黨團的運作，包括“立法院”正副院長，國民黨的每一個動作，要符合人民的期待。