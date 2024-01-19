胡塞武裝稱又襲擊一艘美國船隻

中評社北京1月19日電／也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞19日凌晨發表聲明說，該組織向一艘在亞丁灣行駛的“美國船隻”發射了數枚導彈並擊中該船。



新華社報導，薩雷亞在聲明中說，胡塞武裝襲擊的這艘船名為“凱姆·蘭傑”號。胡塞武裝將對美國和英國的所有襲擊做出回應。



公開資料顯示，“凱姆·蘭傑”號是一艘懸掛馬紹爾群島國旗的油輪。



英國海上貿易行動辦公室18日晚報告說，一艘商船在距離也門東南海岸115海里處遭到無人機襲擊。無人機在距離商船約30米處爆炸，未造成人員傷亡。



胡塞武裝17日晚發表聲明說，該組織向在亞丁灣行駛的“金科·皮卡第”號美國貨船發射了數枚導彈並擊中該船。美國中央司令部17日在社交媒體上發佈消息說，一架無人機當晚從也門胡塞武裝控制區起飛，襲擊了在亞丁灣航行的懸掛馬紹爾群島國旗、由美國所有和運營的“金科·皮卡第”號貨船。這起襲擊沒有造成人員傷亡，貨船輕微受損，在繼續航行。



自新一輪巴以衝突爆發以來，也門胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標。美國和英國本月12日起連續對也門胡塞武裝目標發動空襲，造成多人死傷。一些國家對美英兩國的行動表示譴責，認為這是對也門主權的侵犯，會加劇地區緊張局勢。