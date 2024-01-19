協同共治　金融監管“長牙帶刺”

中評社北京1月19日電／據經濟參考報報導，省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班日前開班。去年召開的中央金融工作會議強調，“要全面加強金融監管，有效防範化解金融風險。”此次研討班也釋放出加強金融監管的信號。金融監管要“長牙帶刺”、有棱有角，關鍵在於金融監管部門和行業主管部門要明確責任，加強協作配合。



近年來，我國金融監管體制改革與時俱進，不斷調整優化。2023年，組建中央金融委員會、組建中央金融工作委員會、組建國家金融監督管理總局、深化地方金融監管體制改革、中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構、統籌推進中國人民銀行分支機構改革……金融監管格局再次迎來重大調整，監管效率進一步提升。



招聯首席研究員董希淼表示，一系列重要調整措施相繼落地，是為了適應新形勢下我國金融監管發展的需要。通過機構設置調整和職責優化，“一行一局一會”的金融監管新格局加快形成，依法將各類金融活動納入監管，消除監管盲區，實現金融監管全覆蓋。



與此同時，防範化解金融風險取得重要成果，金融體系總體穩健，金融風險可控。數據顯示，截至2023年三季度末，商業銀行不良貸款率1.61%，撥備覆蓋率207.89%，資本充足率14.77%，保險業綜合償付能力充足率194%。



作為金融防風險的重點領域之一，中小金融機構改革化險正在穩妥推進。河南、遼寧、山西等多地中小銀行成功進行合併重組；甘肅、四川、新疆等地陸續提出省聯社改革目標；超百家中小銀行股權發生變更……最新披露的《中國金融穩定報告（2023）》顯示，絕大多數省份存量風險已壓降，10個省區市轄內無高風險銀行，另有13個省區市轄內高風險銀行維持在個位數水平。



金融監管要“長牙帶刺”、有棱有角，關鍵在於金融監管部門和行業主管部門要明確責任，加強協作配合。在市場准入、審慎監管、行為監管等各個環節，都要嚴格執法，實現金融監管橫向到邊、縱向到底。各地要立足一域謀全局，落實好屬地風險處置和維穩責任。



“‘長牙帶刺’、有棱有角，既是建設金融強國的重要內容，也是防範化解金融風險的重要舉措。這對加強和改善金融監管提出了新的更高要求，也表明金融強監管、嚴監管將進一步持續和深化。”董希淼表示，下一步，在強調金融監管全覆蓋的同時，監管協同也要進一步加強。從橫向來看，要盡量避免相關部門之間的職責交叉重叠，減少對金融機構和金融行為的多頭監管、重復監管。從縱向來說，要加強央地協同，提高地方金融監管效能。



國家金融與發展實驗室特聘研究員任濤認為，防範化解金融風險的關鍵或首要一步是要摸清風險底數、明確責任，提升監管有效性。為此金融監管部門與行業主管部門應加強協作配合，走在風險爆發的前面，聚焦重點領域、重點業務、重要人員和重要崗位，持續加強監管與信息共享。“行業主管部門可加強與金融監管部門的信息共享，建立定期交流機制，摸清瞭解所主管行業的風險底數以及化解和高質量發展的主要金融需求。”任濤說。



光大證券金融業首席分析師王一峰表示，金融監管部門有必要維護好相對穩定的金融環境，宏觀審慎與微觀審慎相結合，要按照“誰審批、誰監管、誰負責”原則，依法合規壓實各方的風險處置責任，在保障大局穩定的前提下，為穩妥化解風險提供便利。