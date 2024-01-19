理性看待兒童食品高價營銷

中評社北京1月19日電／據經濟日報報導，不少家長在選購商品時發現，像面條、餃子、酸奶這樣的尋常食品，若在包裝上有“寶貝”“成長”等與兒童相關的字樣，價格往往翻倍。出於對孩子健康成長的考量，不顧商品高溢價、心甘情願為其買單的家長不在少數。



其實，相較於同類食品而言，部分高價兒童食品在安全標準上並沒有更勝一籌，也並未在食材配料上具備更大優勢，只是商家為吸引家長購買所採取的營銷策略。



從食品執行標準來看，多數兒童食品執行標準與普通產品並無差異。目前，針對3歲以下的嬰幼兒，我國從嬰兒配方食品、較大嬰兒和幼兒配方食品、嬰幼兒穀類輔助食品、嬰幼兒罐裝輔助食品等方面制定了食品安全國家標準。不過，對於3歲以上兒童食用的食品，我國尚未明確提出專門的標準。



從營養健康的角度看，高價兒童食品也未必更健康。有的商家在營養成分上偷換概念，為讓營養含量看起來多一點，把以每百毫升為單位換作以份為單位；有的商家在包裝上突出顯示兒童成長所需的營養素，但產品的實際含量微乎其微；也有商家在食品顔色、風味、口感上大做文章，生產迎合兒童偏好的高甜高鹽產品，甚至以增加不健康成分為代價。



由此可見，高價兒童食品不一定高質。家長要理性看待，客觀分析產品價值，避免為產品溢價付費。先要查看產品相關資質，觀察包裝上的產品標準號，判斷產品是否符合國家食品安全標準。再分析配料表和營養成分表，盡量避開口味重、添加劑多的食品。



無論是色彩繽紛的食品包裝、還是“為兒童量身打造”的宣傳用語，均不能作為家長選擇的依據。消費者要留心查看，把帶有兒童相關標識的食品與同類食品比較，看看多了哪些營養成分，製作工藝是否有差異；要瞭解商家是否有創新成果，在食品生產環節運用了哪些專利技術，再決定是否為其買單。