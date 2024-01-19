河北：外貿規模穩中有增　發展質量優中有升

中評社北京1月19日電／據河北日報報導，2023年，河北實現外貿進出口總值同比增長7.4%，增速高於全國整體增速7.2個百分點



外貿規模穩中有增 發展質量優中有升



年度進出口規模再創新高，對共建“一帶一路”國家進出口同比增長10.6%，“新三樣”產品合計出口同比增長1.1倍……



1月18日，省政府新聞辦召開河北省2023年外貿進出口情況新聞發布會，公布了2023年全省外貿進出口情況。



數據顯示，2023年，河北實現外貿進出口總值5818.4億元人民幣（下同），同比增長7.4%，增速高於全國整體增速7.2個百分點。其中，出口3505.5億元，同比增長9.3%，增速高於全國整體增速8.7個百分點；進口2312.9億元，同比增長4.6%，增速高於全國整體增速4.9個百分點。



“總的看來，2023年河北外貿成績來之不易，外貿進出口規模穩中有增，發展質量優中有升，交出了一份滿意的成績單。”石家莊海關副關長石金峰表示，不斷攀升的數據，體現出河北外貿發展的韌性和底氣。



克服多重挑戰，實現穩定發展



整體來看，2023年，河北外貿季度進出口規模“逐季攀升”，分別為1319.2億元、1368.1億元、1404.9億元、1726.2億元，特別是第四季度進出口規模處於歷史最高水平。從月度來看，有10個月進出口增速高於全國整體增速，且均為正增長，其中12月單月創下月度歷史新高。



石家莊海關統計分析處處長王玉蘭表示，2023年，在世界經濟復甦勢頭不穩的大環境下，河北外貿進出口克服了多重超預期因素衝擊的挑戰，實現了穩定增長，為全省經濟穩健發展作出了積極貢獻。

