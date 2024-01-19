國家一級保護動物大鴇現身河北衡水湖

中評社北京1月19日電／據新華網報導，記者18日從河北衡水湖國家級自然保護區管理委員會獲悉，在衡水湖2023—2024年度全國越冬水鳥同步調查中，工作人員監測到了《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》易危（VU）等級、中國國家一級保護動物——大鴇。



據衡水湖國家級自然保護區資源保護局濕地生態監測科科長張餘廣介紹，本次野外調查於1月8日開始，對象主要為保護區內的冬候鳥和留鳥。其中，衡水湖神秘的大鴇，生性警覺，多年來一直很難被發現。



“2000年，衡水湖保護區建立時登統的首期《衡水湖鳥類名錄》曾根據之前的觀測記錄將大鴇納入其中。但此後大鴇身影鮮見，工作人員僅在2020年觀測記錄到1只。然而，在2024年1月8日上午，調查人員驚喜地發現了5只大鴇正在衡水湖北側農田中覓食。”張餘廣說。



“大鴇是鶴形目鴇科大型地栖鳥類，主要栖息於開闊的平原、乾旱草原、稀樹草原和半荒漠地區，在冬季和遷徙季節也出現於河流、湖泊沿岸和鄰近的幹濕草地。常成群活動，善於奔跑，主要吃植物的嫩葉、嫩芽、種子以及昆蟲、蛙等動物性食物。”河北省林業和草原局調查規劃設計院野生動物專家安春林說。



據張餘廣介紹，衡水湖此次監測到的鳥類70種，種群數量6萬餘只，包括青頭潛鴨、大鴇、白頭鶴、白枕鶴、白尾海雕等國家一級保護動物；灰鶴、白秋沙鴨、大鵟、黑翅鳶等國家二級保護動物。種群數量最大的是豆雁，有3萬餘只；其次是斑嘴鴨、綠頭鴨、普通秋沙鴨、白秋沙鴨等鴨類2萬餘只；種群較大的還有灰鶴2000餘只。



“從調查結果來看，雖然今年冬天比往年較冷，但是仍有6萬餘只鳥類選擇在衡水湖越冬，是因為衡水湖為它們提供了良好的栖息環境和豐富的食物。這正說明了衡水湖生態環境持續向好，生態保護成效顯著。”安春林說。



據悉，衡水湖位於河北省衡水市，是華北平原單體水面最大且保有沼澤、水域、灘塗、草甸和林地等完整濕地生態系統的國家級自然保護區，是東亞——澳大利西亞鳥類遷徙路線上重要的停歇地和越冬地。截至目前，在衡水湖觀測記錄到鳥類334種。