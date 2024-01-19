傅崐萁質疑如何兼顧選台中市長？江啟臣回應

藍委江啟臣出席韓國瑜宴請國民黨“立委”當選人餐敘，並在會後受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月19日電（記者 張穎齊）中國國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜與國民黨“立委”江啟臣共組“韓江配”爭取“立法院”正副院長，但國民黨“立委”傅崐萁亦有意爭取副院長一職，他並發聲明質疑江啟臣2年後可能投入台中市長選舉，未來如何兼顧副院長主持會議及選舉行程？江啟臣今日則回應，現在最重要是“國會”的事情。



中國國民黨台中市長盧秀燕將於2026年任滿兩屆卸任，國民黨“立委”江啟臣被看好是接棒人選。江啟臣今日受訪未把話說死，他表示，要看看未來，不是他單方面，有新進度就會和大家報告。



國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜今天中午在台北市信義區仁愛路四段上的北平料理餐廳都一處，宴請黨內不分區、區域“立委”當選人及青年軍，與會的有韓國瑜、江啟臣、“立委”當選人賴士葆、張智倫、廖先翔、葛如鈞、翁曉玲、許宇甄、王育敏、鄭正鈐、張嘉郡、李彥秀、林沛祥、葉元之、曾名列不分區的青年軍楊智伃、楊應超、江宜臻、丁瑀、李縉穎等。目的在於訴求“立院”韓江配。



江啟臣宴後出面接受媒體聯訪，媒體問是否將競選2026台中市長？江啟臣說，最重要還是目前“國會”啦。媒體追問，台中市長選舉屆時挑戰蔡其昌嗎？江啟臣說，要看未來，這不是他單方面，他還沒…（沒繼續說），若有新的進度會跟大家報告，先這樣。



媒體問，國民黨“立法院”韓江配，對於藍白合，但台灣民眾黨主席柯文哲說拒絕被遊說？江啟臣說，他已釋出最大善意想促成在野合作，剛韓國瑜也有重申過，他們仍希望有與民眾黨合作的空間，態度不變，仍一樣，目前“立院”席次三黨不過半，所以要促成在野大合作，讓“國會”真正發揮監督制衡力量，讓“立院”成為人民的“國會”。



事先有與國民黨主席朱立倫溝通過？江說，韓國瑜有回答過，說有，後續也還會再繼續與黨內“立委”餐敘，不會衹有一場。另外他也笑說，韓說他鼻子大，鼻子是他爸媽生的，大家喜歡就好。