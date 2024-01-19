日媒：日本旅遊業未來關鍵仍在中國

中評社北京1月19日電／據環球時報報導，日本2023年迎來了2500萬遊客。《日本時報》18日報導稱，受益於日元疲軟，去年訪日遊客數創下了2019年以來的最高紀錄，這將提振日本“脆弱”的經濟。



日本觀光廳17日發布的數據顯示，2023年訪日外國遊客數量同比增長超6倍，達2506.61萬人次，恢復到2019年最高紀錄的近80%。2023年，訪日遊客數量最多的是韓國，超695萬人次，其後依次是來自中國、美國的遊客。與2019年的959萬人次相比，來自中國的遊客數量恢復緩慢。與此同時，來自美國的遊客數量躍升至205萬人次，比2022年增加了6倍。



在消費方面，日本觀光廳數據顯示，去年訪日外國遊客消費總支出超5.29萬億日元（100日元約合4.8元人民幣），這是自2010年開始統計以來首次突破5萬億日元。按照國家和地區劃分，2023年中國台灣地區遊客消費總額為7786億日元，排名第一。其次是中國大陸遊客，為7599億日元，韓國、美國分別以7444億日元、6062億日元排名第三、第四。



日本經濟產業省稱，日本政府制定了到2030年接待遊客人數達6000萬人次、遊客支出達15萬億日元的目標。



“（訪日外國遊客）對住宿、餐飲和活動等以體驗為導向的消費越來越感興趣，而不再是購物。”18日，旅遊專家、安永日本公司合夥人平林知高對《日本經濟新聞》分析稱。針對歐美遊客進行的調查結果顯示，日本“傳統文化”和“傳統美食”是歐美遊客想去日本的主要原因。此外，日本安全可靠的環境也吸引著外國遊客。



日本《朝日新聞》18日稱，熱愛“爆買”的中國遊客數量減少導致去年訪日外國遊客的消費結構發生了變化。2023年訪日外國遊客的消費構成中，住宿費占比最高，而2019年最高的是購物。《日本經濟新聞》稱，對日本旅遊業來說，未來的關鍵仍在中國。2019年，中國大陸遊客占訪日外國遊客數量的1／3，但2023年恢復緩慢。如果未來中國大陸遊客數量增加，訪日遊客數量和消費額都有進一步增長的空間。



大量遊客的回歸對於日本經濟是一個積極因素。《日本時報》分析稱，貨幣疲軟有助於提高遊客的消費能力，使日本成為一個更實惠的目的地。在強勁旅遊業的幫助下，日本國內生產總值（GDP）有望在第四季度恢復正值。不過，大和證券首席市場經濟學家岩下真理表示，他看好日本旅遊業的復甦態勢，但擔心日本國內消費會拖累GDP數據。