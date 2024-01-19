中評社北京1月19日電／據人民日報報導，歐盟委員會近日發布公報說，歐洲最新的世界級超級計算機“MareNostrum 5”已在西班牙巴塞羅那超級計算中心建成，將從2024年3月起向歐洲科學界和工業界用戶開放。作為世界最強大的10台超級計算機之一，該計算機專門為解決複雜的科學問題而設計，峰值性能可達每秒31.4億億次浮點運算，將支持歐洲在藥物和疫苗開發、模擬病毒傳播、氣候變化、工程、材料科學和地球科學等領域的研究。



據西班牙《阿貝賽報》報導，這台超級計算機使用了目前最先進的加速器芯片，將助力人工智能開發，可提高歐洲大型人工智能語言模型的性能。同時，該計算機完全由可持續能源提供動力，其運行時產生的熱量將用於為所在建築供暖，是歐洲最環保的超級計算機之一。



超級計算機對於科學研究至關重要，特別是在人工智能領域有著廣闊的應用前景。近年來，歐盟積極發展超級計算機，以此推動數字化轉型，提升地區技術水平和工業競爭力。早在2018年，歐盟委員會和各成員國就發起了“歐洲高性能計算共同計劃”，在歐盟內協調部署和運行世界級的高性能計算和數據基礎設施，集中資源建設歐洲高性能計算生態環境。2019年，歐盟委員會在成員國中選定了包括巴塞羅那在內的8處地點，分別建設世界級超算中心，以期將歐洲打造為全球頂級超級計算區域。



根據“歐洲高性能計算共同計劃”發布的信息，該項目由其成員共同資助，目前計劃在2021年至2027年間投資70億歐元。歐盟將聚合各方資源，建立高性能計算以及大數據系統。歐盟還將一批量子計算機接入超級計算機網絡並提升算力。目前，籌建中的歐洲超級計算機至少有一半部件基於歐洲本土技術。



據去年11月最新公布的全球超級計算機500強榜單顯示，目前世界排名前十的超級計算機中有3台來自歐盟。目前，歐盟還在推動建立全球頂尖的百億億次級超算中心。去年10月，“歐洲高性能計算共同計劃”宣布採購名為“木星”的百億億次級超級計算機，預計將在2024年底投入使用，包括歐洲科學家在內的使用者將可以調用該系統開展科研活動，位於法國的另一台百億億次級超級計算機也在籌建中。



曾負責歐盟單一數字市場建設的歐盟委員會前副主席安德魯斯·安西普表示，這些投資是歐洲獲得下一代計算能力的關鍵，將幫助歐盟向物聯網、人工智能、機器人和數據分析等未來技術領域邁進。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，這些超級計算機還將為人工智能初創企業提供助力，縮短開發時間，加速相關技術在極端天氣預測、基礎設施重建和電子醫療等領域的應用。