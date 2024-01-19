泰國多舉措推動經濟復甦

中評社北京1月19日電／據人民網報導，泰國政府2024財年預算法案日前在泰國國會下議院一讀中獲得通過。該預算總金額達3.48萬億泰銖（1元人民幣約合4.95泰銖），其中，約1／4的預算將用於解決人口老齡化、全民醫保等問題，約10%的預算用於能源安全、數字經濟和未來工業等領域。



為加速經濟復甦回暖，泰國政府近期出台多項措施，包括吸引投資、加快重點基礎設施項目建設、促進消費升級、刺激出口和旅遊、降低能源價格等。泰國投資促進委員會日前批准了一項為期4年（2024—2027年）的戰略計劃，聚焦5個戰略產業和5個重要議程，即通過發展食品醫藥、汽車、智能電子、數字創意以及總部經濟這5個戰略產業，實現解決投資障礙、吸引集群式投資、培養高技能人才、提高技術水平、工業綠色轉型5個重要議程。



電動汽車是泰國汽車產業發展的重點。泰國政府在2023年年底推出電動汽車普及計劃“EV 3.5”，旨在支持本國電動汽車產業發展，並積極鼓勵國際車企在泰國投資建廠，以期在2030年前將電動汽車產量提升至汽車總產量的30%。數據顯示，2022年泰國新能源乘用車的上牌量僅為9000多輛，占乘用車總量不到1%；2023年，這一數字增至7萬多輛，新能源乘用車的占比提升至11%。泰國智庫開泰研究中心認為，隨著電動汽車日益普及，全球汽車產業正經歷轉型，泰國有望成為區域電動汽車製造中心。同時，泰國還將從其他產業，尤其是電子產業的發展中受益。



出口是泰國經濟增長的重要引擎。根據泰國商務部最新的數據，2023年11月泰國出口同比增長4.9%，連續4個月增長，幾乎所有出口類別都出現增長。為進一步擴大出口，泰國政府近期與私營部門加強合作，重點促進供應鏈整合和企業融資。泰國政府支持中小企業加快提升勞動力技能，鼓勵數字技術應用。同時，政府積極尋找新的國際運輸渠道，降低運輸成本，提高物流效率，提升泰國企業在全球市場的競爭力。泰國商務部常務秘書科拉提表示，預計2024年泰國出口將增長1.99%，出口額有望達到10萬億泰銖。



中泰兩國在經貿領域的合作不斷深化，為泰國經濟發展提供助力。2023年，中國有望第十一年成為泰國最大貿易夥伴，繼續保持泰最大進口來源國、第二大出口市場、第一大農產品出口市場地位。2023年1—10月，中泰雙邊貿易額為1051億美元，其中僅熱帶水果貿易就達58億美元，占泰國水果出口額的九成。中國也是泰國外資和外國遊客的重要來源國，2023年1—9月中國企業向泰國投資促進委員會申請在泰投資項目264個，同比增長196.6%；投資金額974.6億泰銖，同比增長116.5%。中國企業在泰投資設廠，在促進經濟增長的同時，也為當地增加了就業機會，幫助數以萬計的泰國青年提高職業技能。