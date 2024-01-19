金觀平：中國經濟為世界增添確定性

中評社北京1月19日電／據中國經濟網報導，在世界經濟論壇2024年年會舉辦之際，論壇官方網站發文稱，人類面臨著一系列共同挑戰，中國是全球事務的關鍵參與者，在全球眾多領域發揮著關鍵作用。文章道出了國際社會的普遍共識：世界的發展離不開中國，中國有能力為世界發展作出更大貢獻。



當前，全球性挑戰層出不窮，世界經濟復甦脆弱乏力，面臨高度不確定性。在此背景下，我國為世界經濟帶來的穩定性和確定性，更顯難能可貴。



近年來，我國經濟保持穩健發展態勢，對世界經濟增長的貢獻率一直保持在30%左右。2023年，我國國內生產總值超過126萬億元，增速達5.2%，全年貨物進出口總額41.76萬億元，比上年增長0.2%，持續為世界經濟發展提供強大動力。著眼於我國經濟的穩定表現和巨大潛力，多個國際組織近期紛紛調高2024年我國經濟增長預期，為世界經濟未來發展增添了信心。



放眼未來，我國經濟依然具備長期向好的基礎。我國產業基礎雄厚，資源禀賦豐富，創新能力突出，是唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，人才資源總量、科技人力資源、研發人員總量均居全球首位，全社會研發投入、高技術產業投資連續多年保持兩位數增長，雲計算、大數據、人工智能等新興技術加快應用，新產品、新業態不斷湧現，發展新動能持續形成與壯大。



我國經濟的穩健基礎與澎湃活力，將有效促進優化全球生產要素配置，提高全球生產能力，推動世界經濟形成新的增長點，實現更快復甦、更好發展。



還應看到，對立加劇、信任缺失已經成為當今世界發展的重要障礙。國際社會需要更多信任和合作，才能更好地應對危機和挑戰。作為世界大國，我國以身作則，以實際行動推動國際社會重建信任、增進團結、加強合作。



近年來，我國穩步擴大制度型開放，通過“一帶一路”、進博會等平台推動國際社會開放合作，與世界分享發展機遇；堅定踐行共商共建共享的全球治理理念，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，為國際社會加強信任與團結注入了信心和動力。正如世界經濟論壇總裁布倫德所說：“中國不僅在經濟、貿易方面發揮了重要作用，而且在建設一個更加和平的世界方面也發揮了重要作用。”



出席世界經濟論壇2024年年會的中國代表團規模已經恢復至疫情前水平。連日來，中方代表同與會各方一道，加強交流溝通，增進相互瞭解和信任，向國際社會傳遞出清晰的信號：在關係人類未來的重大議題上，中國的參與不可或缺，也不會缺席，將為推動世界經濟復甦、完善全球經濟治理、共同應對挑戰作出更大貢獻。