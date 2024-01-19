藍委當選人多挺韓江配　配合團進團出

親藍的無黨籍“立委”陳超明受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月19日電（記者 張穎齊）“立法院”三黨不過半，中國國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜宣布搭配藍委江啟臣角逐“立院”正副院長，藍委傅崐萁也有意角逐。韓國瑜19日中午宴請藍委當選人尋求支持。親藍的無黨籍“立委”陳超明受訪坦言，傅有打電話向他拜託，大家都老朋友，他懂傅的意思，但他支持會贏的組合，團進團出。



2月1日展開的“立院”新會期，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



韓國瑜今午在台北市信義區仁愛路四段都一處餐廳，宴請黨內不分區、區域“立委”當選人。與會的有韓國瑜、江啟臣、“立委”當選人賴士葆、張智倫、廖先翔、葛如鈞、翁曉玲、許宇甄、王育敏、鄭正鈐、張嘉郡、李彥秀、林沛祥、葉元之。以及台北市議員徐弘庭、不分區候選人楊智伃、楊應超等。推介韓江配。



陳超明證實，他聽過傅崐萁要角逐“立法院長”，傅有打電話向他拜託，沒聊什麼，只說大家都是老朋友，他聽得懂意思，話別講太明。對於他要支持韓還是傅？太敏感，當然江啟臣當副院長也是很不錯。他再想想看，傅是好久以前打給他的。而他支持會贏的組合，至於他來韓國瑜的這場餐敘，大家心知肚明，原則上是團進團出。



陳超明提到，對於“國會”藍白是否合？他不確定，而他的國民黨權尚未恢復申請。



徐弘庭說，他非常支持韓江配，希望民眾黨與國民黨一起並肩合作，促成在野極大化。國民黨有百分之百誠意，也回應民眾黨拋出的“國會”改革聲明。若在野沒拿到正副院長，會掣肘。



葉元之直言，他全力支持韓國瑜當“立法院長”，至於傅崐萁有要選院長嗎？他目前還沒看到討論過。鄭正鈐說，肯定韓江配，大家都很期待韓國瑜，覺得韓適合，至於傅他就不曉得。而民眾黨要與藍、綠合作還是自己推人選？不是很明朗，不得而知。