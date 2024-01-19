工信部：我國製造業總體規模14年全球第一

中評社北京1月19日電／據央視網報導，1月19日上午，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹2023年工業和信息化發展情況。發布會上介紹，工業經濟總體呈現回升向好態勢，信息通信業加快發展，高質量發展扎實推進。



2023年，全年規模以上工業增加值同比增長4.6%，較2022年提升1個百分點。省份、行業增長面“雙擴”，十大重點行業、十個工業大省增長“穩定器”作用凸顯。製造業總體規模連續14年保持全球第一。