技術更迭速度快　光伏產業分化加劇

中評社北京1月19日電／據中國證券網報導，1月18日，光伏板塊逆市反彈。截至收盤，TCL中環、愛旭股份漲停。鈞達股份、天合光能等跟漲。光伏N型時代已來臨。中國有色金屬工業協會矽業分會發布的周評顯示，本周N型矽片產能切換速度超預期，目前N型矽片產能占比區間為60%至80%，技術更新迭代速度遠超預期。此外，伴隨N型加速滲透，光伏產業分化加劇，先進產能正逐步倒逼落後產能出清，頭部企業開工率顯著高於二三線企業。



N型矽片加速滲透



1月18日下午，矽業分會發布的周評顯示，隨著光伏技術的持續突破，目前N型矽片產能占比區間為60%至80%，技術更新迭代速度遠超預期。供應方面，N型矽片產能切換速度超預期，P型M10逐步轉為定制化。本周，多數企業基本接近滿產，專業化企業的生產積極性很高。基於上述情況，矽業分會判斷，1月矽片產量或將再度調高預期至58GW－60GW左右，環比去年12月基本持平。



需求方面，電池企業穩定生產，組件價格再度降價。電池端，P型M10單晶PERC電池成交價穩定至0.375元／W，N型TOPCon電池成交價漲至0.46元／W，N／P價差略微增加至0.085元／W。組件端，182mm單晶單面PERC組件成交均價降至0.93元／W，環比下降5.1%。近期，組件價格階段性下跌的主要原因是一季度為地面電站安裝淡季，組件庫存高企，銷售環節壓力增大。



一線企業開工率方面，本周兩家一線企業開工率分別維持在65%和95%。一體化企業開工率分別維持在75%－80%之間，高於二三線企業。根據供需關係來看，P型M10除少量企業接到訂單外，價格或難再有大幅波動，N型矽片價格將逐步企穩至合理利潤水平。



此外，第三方研究機構也預測稱，光伏N型時代已來臨。進入2024年，N型在光伏產業鏈占比有望達到70%甚至更高，此前主流的P型占比可能大降至20%左右。同時，伴隨N型加速滲透，光伏產業的分化將加劇，先進產能正逐步逼迫落後產能出清，頭部企業開工率明顯高於二三線企業。



產能出清速度加快



光伏矽片價格開始止跌反彈。據市場調研機構InfoLink Consulting數據，上周182／210mm單晶PERC電池價均價約為0.37元／W、0.38元／W，均環比上漲0.01元／W。



組件方面，InfoLink Consulting認為，今年1月全球光伏組件排產49GW，其中國內排產42GW。通常情況，春節前後是光伏行業的傳統淡季，組件生產企業往往也會調低開工率，但今年1月組件生產企業開工率好於預期。



此外，落後產能的出清速度正在加快。“截至2023年12月末，PERC電池產能中，已經確定關閉或停止生產的項目達到50.6GW；TOPCon項目面臨暫緩擴產的規模達到132GW，推遲產能的規模較大。行業連續虧損的情況下，產能出清會逐步加速。”InfoLink Consulting稱。



太平洋證券研報認為，伴隨新型電力系統改革，光伏裝機有望持續高增。短期看，受2023年四季度產能加速釋放、高庫存、階段性淡季等因素影響，供給端加速重塑，供需新周期開啟。2024年是海外市場政策變化加速之年，重視高盈利市場政策變化帶來的機會。



國聯證券研報表示，光伏板塊2023年已下跌29.3%，市盈率已跌至12倍歷史低位。行業主要推動力正在由需求向供給轉變，在此過程中呈現以下特徵：一是同質化與差異化並存，成本管控叠加先進技術是取勝關鍵；二是需求與產品共同分化，催生多元技術方向，並引導競爭分流；三是區域、應用場景等細分市場需求輪動，2024年需求增量主要在海外市場與分布式領域。