日本社民黨黨首參觀中國人民抗日戰爭紀念館

中評社北京1月19日電／據新華社報導，北京西郊盧溝橋畔宛平城內，中國人民抗日戰爭紀念館雄偉莊嚴。18日下午，日本社會民主黨黨首福島瑞穗一行來到紀念館參觀，表達對和平與友好的期盼。



“對在日本發起的侵略戰爭中遇難的民眾及其家屬，我們再次由衷表示歉意。”68歲的福島瑞穗攜代表團成員一道，在紀念館獻花籃並鞠躬致意。花籃緞帶上，“以史為鑒 珍愛和平”的字樣十分醒目。



應中共中央對外聯絡部邀請，福島瑞穗一行於1月18日至20日訪問北京。訪問的第一站，就是中國人民抗日戰爭紀念館。



步入展廳，福島瑞穗神情肅穆。在諸多展覽板塊前，她頻頻駐足，認真聆聽工作人員講解；在記錄日軍南京大屠殺、強征慰安婦、731部隊細菌戰等罪行的歷史照片和文物前，日方代表團成員面色凝重。



“日本過去侵略過中國，給中國造成了巨大傷害。”福島瑞穗說，“日本憲法規定日本不能再次發動戰爭，這是對世界、對亞洲作出的約定和宣言。社民黨反對修改憲法，將全力為貫徹憲法精神作出努力。”



在“銘記歷史”展廳，署有兩國老一代領導人簽名的《中日聯合聲明》、日本前首相村山富市參觀中國人民抗日戰爭紀念館的照片及題詞、中國領導人關於發展中日關係的論述等一系列資料，令日方代表團感觸良多，他們紛紛拿出手機拍照留念。



社民黨前身是日本社會黨。1995年5月，時任日本首相、日本社會黨委員長村山富市訪華，作為戰後日本現職首相首次參觀了盧溝橋和中國人民抗日戰爭紀念館，並留下“正視歷史，祈日中友好、永久和平”的題詞。



參觀結束後，福島瑞穗在留言簿上鄭重題詞，以“友好和平”寄語未來。