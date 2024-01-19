藍黨團總召之戰　賴士葆、李彥秀有意角逐

藍委賴士葆受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月19日電（記者 張穎齊）2024大選，“立法院”藍綠白三黨不過半，除正副院長選舉外，國民黨“立院”黨團總召曾銘宗將卸任，總召也將重新選舉。國民黨資深7連霸“立委”賴士葆19日宣布將角逐總召，“立委”當選人李彥秀也有角逐之意，2人今午同台受訪，彼此友善互動。



2月1日展開的“立院”新會期，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



韓國瑜今午在台北市信義區仁愛路四段都一處餐廳，宴請黨內不分區、區域“立委”當選人。與會的有韓國瑜、江啟臣、“立委”當選人賴士葆、張智倫、廖先翔、葛如鈞、翁曉玲、許宇甄、王育敏、鄭正鈐、張嘉郡、李彥秀、林沛祥、葉元之。以及台北市議員徐弘庭、不分區候選人楊智伃、楊應超等。推介韓江配。



賴士葆直言，他會全力以赴選國民黨團總召，也表達支持韓江配正副院長，總召選舉，他會與李彥秀來場君子之爭，大家都是同事，感情深，會以和諧的方式產生總召。



藍委傅崐萁也有意角逐“立法院長”？賴士葆提到，國民黨正副院長的產生，希望單純化，大家應該聽得懂這意思吧？他只能講到這裡，韓江配是唯一的組合。



對於是否贊成邀民眾黨擔任副院長、藍白合？賴說，第一優先是藍白合，還要繼續努力、繼續談。



媒體問有意選總召？李彥秀未鬆口，僅說等正副院長選舉，黨內下周一大家見完面、溝通，一切以黨的團結為前提，就像賴士葆所說，希望單純化，最重要都是一家人。



李彥秀說，他接到韓國瑜的邀約來參加午宴，黨內還要多溝通、多談，他沒特別支持誰，當選時是有收到傅崐萁送的花藍與電話祝福，但當選的人應該都有收到，今天韓的餐宴，是以雙北為主，其他縣市還會多走動，因很多“立委”當選人還在謝票。