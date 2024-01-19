蘇起：特朗普可能當選　有人預測美國會內亂

蘇起出席《美中對抗下的台灣選擇》新書發表會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月19日電（記者 鄭羿菲）前“國安會秘書長”、台北論壇基金會董事長蘇起19日表示，美國前總統特朗普再次當選的可能性很高，將來美國兩黨鬥爭，需要密切觀察，甚至也有人預測美國會發生武裝內亂，而台灣依靠的“保護國”處於這樣的狀態下，不能全靠美國，若台灣主動開啟兩岸對話，對中美來說都會鬆一口氣。



蘇起強調，兩岸對話的“和”是現在台灣的上策，“拖”頂多是中策，“鬥”絕對是下策、死路一條。



天下文化19日上午舉辦蘇起《美中對抗下的台灣選擇》新書發表會。



蘇起表示，2024有一隻很大的灰犀牛，也就是美國大選的亂象與特朗普出線的可能性，會在美國丟下一個核彈級的驚爆彈，這當然會對兩岸會造成很大的影響。



蘇起說，特朗普是一個很異類的總統，可是特朗普當選的可能性很高，最重要的是特朗普背後代表著一股“美國需要重新再建設，打破現在的現狀一點都不可惜”的思維，抱持這種思維的美國人是很高的。共和黨人與民主黨人加深彼此敵對的意識，也都不想看到對方當選，也不願意住在同一個州，甚至也有人預測美國將來會發生武裝內亂，很多美國精英已經在公開講，而他私下碰到在講的人更多。



蘇起指出，美國現在非常擔心2024大選後續衍伸出的亂象，所以今年的美國大選會讓美國大混亂，這是大家都看得到的灰犀牛，可是沒有人知道會對美國造成怎麼樣的影響。華盛頓郵報日前刊出一篇文章，特朗普若當選，很可能會變成美國的凱撒、變成獨裁者，將會為所欲為，完全不顧憲政、法律，國會彈劾特朗普也奈何不了，因為美國民眾還是支持特朗普。若特朗普真的當選，很可能會開始對一些人報復。



蘇起認為，特朗普上次選輸後，美國的三軍首長聯席會議主席就打電話給很多將軍，交代若特朗普下命令，我們都不要遵守，將來特朗普對這些美國軍方的控制力能到什麼程度，這都值得我們觀察。

