日本社民黨黨首：反對戰爭　構築和平

日本社民黨黨首福島瑞穗發表講話（圖片來源：央視新聞網視頻截圖） 中評社北京1月19日電／據央視新聞客戶端消息，日本社民黨黨首福島瑞穗1月18日抵達北京，開始為期三天的訪華行程。中國人民抗日戰爭紀念館是她此訪的首站。在紀念館內，福島瑞穗一行敬獻花籃並鞠躬致意。福島瑞穗發表講話，並發出“日中不再戰”的誓言。



福島瑞穗表示，87年前的1937年7月7日，日軍故意挑起軍事衝突，開始全面侵華戰爭，造成數千萬中國人民傷亡，對中國大地造成嚴重破壞。對在這場由日本挑起的侵略戰爭中的遇難者及其家屬，她由衷表示歉意。她強調，今年是日中邦交正常化52周年，也是日中和平友好條約締結46周年。日本和中國絕不能發生戰爭。我願表明決心和立場。我們反對實施“新安保法”這一“戰爭法案”，反對解禁集體自衛權。允許發展“對敵基地攻擊能力”的“安全三文件”違反日本憲法。日本不應進行戰爭準備，而應構築和平。日本憲法規定日本不能再次發動戰爭，這是對世界、對亞洲作出的約定和宣言。社民黨反對修改憲法，將全力為貫徹憲法精神作出努力。希望東北亞各國加深相互理解和信任，共同為促進亞洲和世界的和平而努力。社民黨決心率先行動，構築東北亞的和平，在此發下“日中不再戰”的誓言。



日本社民黨的前身是社會黨，從社會黨時期就與中國共產黨一直進行友好交流。在日本前首相村山富市參觀中國人民抗日戰爭紀念館時寫下的“正視歷史，祈日中友好、永久和平”前，福島瑞穗一行特意合影留念。參觀結束後，福島瑞穗書寫“友好和平”四個大字，並強調，社民黨將為維護和平作出努力。