游盈隆：柯P將成新民粹強人！藍綠繼續惡鬥

台灣民意基金會董事長游盈隆。（中評社 資料照） 中評社台北1月19日電／2024大選落幕，台灣民眾黨以新興政黨之姿斬獲369萬票，約26.4%得票率，在藍綠夾殺中搶下一席之地。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆18日預言，民眾黨未來4年最起碼可以“維持現狀”，甚至會更好。同時還稱民眾黨主席柯文哲已經成為“新民粹強人”。



根據《中時新聞網》報導，游盈隆18日在節目《風向台灣》表示，民眾黨未來4年至少可以維持目前狀況，很有機會甚至更好。瞭解民眾黨2024候選人柯文哲崛起的原因，才能夠精準的預測未來的走向。游盈隆認為，柯文哲已經是“新民粹強人”，所有民粹主義者的共同特質，就是他們在野的時候會強烈批判執政者，打動社會大眾的心，隨後引起社會共鳴不斷水漲船高。



游盈隆提到，柯文哲從2014年在台灣政治史上，就是主張以推翻藍綠的高牆做為大旗。從一開始反綠、反藍到2024大選結束，把自己白色力量壯大起來，柯文哲是藍綠惡鬥最大的受益者，他是藉著藍綠而成長壯大的政治人物，成為新的民粹強人。



藍綠未來4年會不會持續惡鬥？游盈隆斷定，肯定會持續，只要藍綠繼續惡鬥，柯文哲吸取的能量會越來越強，不大可能會在未來4年消失掉。游盈隆預言，“之後4年很可能是這次大選的延長賽，比賽其實還沒結束，只是延到接下來4年，更何況柯文哲現在還有8席不分區“立委”在“國會”。



游盈隆比喻，柯文哲是哥吉拉，在這次選後變得更大隻，現在還帶著8隻小哥吉拉在後面，它們可以把“立法院”鬧翻天。還沒正式進入“立法院”，現在就已經砲聲隆隆，介入院長選舉、未來“立法院”改革等議題。



至於柯文哲未來個人發展，游盈隆認為，柯不會因為沒有公職而消失掉，哥吉拉要汲取很大能量才能生存，電影中是核能。而台灣哥吉拉汲取的熱量來源則是，“藍綠惡鬥造成社會大眾的不滿”，轉而去支持柯文哲。柯變成不滿藍、不滿綠這大一群人的代言人。