郭正亮：韓若當選院長要立威　看官員還敢囂

陳建仁與台“衛福部長”薛瑞元（右）接受質詢。（中評社 資料照） 中評社台北1月19日電／2024“立法院”將三黨不過半，過去民進黨政府靠綠委過半護航的優勢不再，未來朝野攻防及新任正副院長之爭，引發外界關注。中國國民黨準“立委”韓國瑜已表態與藍委江啟臣搭檔爭取“立法院長”。前“立委”郭正亮表示，韓國瑜若當上院長一定要立威，要讓“行政院長”陳建仁和各部會乖乖回答，敢囂張在野黨“立委”就罷審預算。“看你要不要跪著來求”，這也是讓民進黨賴清德政府未來的部會首長看到，敢來“立法院”裝死會直接讓他死。



2月1日展開的立院新會期，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮19日在政論節目《新聞大白話》表示，過去民進黨的“行政院長”和各部會首長敢囂張，是因為民進黨“立委”過半，蔡英文政府執政8年，“立法院”都過半，讓台灣民主嚴重倒退，因為他們有恃無恐。



郭正亮指出，若執政黨“國會”沒過半，“行政院長”還敢囂張回應總質詢，在野黨的“立法院長”可以立刻停止開會，後面的會都不用開、各部會預算也都不用送了。接下來要是“衛福部長”薛瑞元等部會首長敢囂張，在野黨“立委”就罷審預算，“看你要不要跪著來求”。



郭正亮批評，民進黨執政8年已經囂張到不知道甚麼叫制衡，如果韓國瑜當上“立法院長”，一定要立威，立“國會”多數的威。像總質詢就要對“行政院長”陳建仁講規矩，要求各部會乖乖回答，否則法案、預算通通罷審，這才能立威。現在還是蔡英文任內的最後一個會期，還沒換賴清德上任，國民黨做為有54席泛藍“立委”的在野黨，現在就要立威讓賴清德以後的部長看到，敢來“立法院”裝死，裝死就直接讓他死。



至於台灣民眾黨，郭正亮強調，要立“小黨團結”的威，如果8席“立委”不能團進團出就毀了。所以民眾黨主席柯文哲要立威，黨紀要空前嚴厲，在黨團會議直接下令“誰敢跑票，立刻開除遞補”，這才能真正立威。如果柯連這都不敢做，那就算了、不用選了。