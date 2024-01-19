邱毅：韓國瑜配江啟臣是高招　內鬥就此落幕

韓國瑜與江啟臣將搭檔參選“立院”龍頭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月19日電／中國國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜昨日下午宣布將與同黨“立委”江啟臣搭檔角逐“立法院”正副龍頭。前“立委”邱毅表示，韓國瑜找江啟臣搭檔，是化被動為主動的高招，不僅彰顯他的自主性，不再受到國民黨主席朱立倫的掣肘，也會得到前中廣董事長趙少康領導的戰鬥藍戮力相挺，讓國民黨可能出現的內鬥就此落幕。



13日出爐的“立委”選舉結果，總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



邱毅19日在臉書發文表示，韓國瑜找江啟臣搭擋“立法院”正副院長，是一記高招，是化被動為主動的高招。



邱毅指出，朱立倫在選後只想著保他黨主席位子，遲遲不宣布韓國瑜為“立法院長”候選人，使得黨內謠言四起，群雄逐鹿爭位，韓國瑜處於被動尷尬局面。與其苦等朱立倫開口，還不如主動出擊，而且江啟臣與韓國瑜在角色功能上又具互補性，的確是在亂中一擊正中紅心的高招。



邱毅分析，韓國瑜此舉也等於解了柯文哲的大難題，韓國瑜既然自己挑了副院長搭擋，就毋需民眾黨再費心推人選，也破了韓昌配的傳言。平心而論，目前民眾黨八席“立委”都很資淺，應以犀利問政為主調，擔任正副院長都不合適，而韓國瑜既已表態，正好據此回絕民進黨的拉攏，也避免有心人士見縫插針的離間。



邱毅提到，二月一日的“立法院”正副龍頭選舉，柯文哲可下令民眾黨八席在第一輪支持韓江配，這是明助韓國瑜。若推出自己人選，韓江配仍可在第二輪獲勝，這是暗助韓國瑜。不管是明助或暗助，都是在野藍白合作，強力制𧗾賴清德的起手式。



邱毅認為，更重要的是，韓國瑜此舉彰顯他的自主性，不再受到朱立倫黨中央的掣肘，在“立法院”發揮出戰鬥力，也會得到趙少康領導戰鬥藍的戮力相挺，所以朱立倫辭不辭黨主席就顯得無關緊要了，國民黨可能出現的內鬥就此落幕。



邱毅表示，未來的“立法院”就是韓國瑜的舞台，他可以在這個舞台上盡情揮灑，全力發揮，讓賴清德受到監督制衡，難以胡作非為，我祝福他！